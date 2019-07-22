«بوينغ» تفتح باب تسجيل تدريب الطلبة في سياتل

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة بوينغ عن فتح باب التسجيل في النسخة التاسعة من برنامج التدريب العملي الدولي (IBIP) لطلاب دولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم تنمية القوى العاملة المستقبلية في الدولة.

وتم إطلاق برنامج التدريب العملي في عام 2012، ليمنح منتسبيه فرصة مهمة للاطلاع على أحدث التطورات التي تنجزها شركة بوينغ في مجال الأعمال والتكنولوجيا. ويوفر هذا البرنامج الذي تقدمه الشركة في منشآتها بمدينة سياتل في ولاية واشنطن، تجربة عملية حول مجموعة متنوعة من التخصصات، بما في ذلك التمويل وإدارة المشاريع وتحليل الاستراتيجية والتسويق، وإدارة سلسلة التوريد والعمليات التجارية.

وفي تعليقه على البرنامج، قال برنارد دن، رئيس شركة بوينغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «تتمتع شركة بوينغ بشراكة وثيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث دعمت الشركة نمو صناعة الطيران المحلية، وعملت على توفير فرص لتبادل الخبرات والمعارف.

ويأتي إطلاق برنامج التدريب العملي الدولي كخطوة طبيعية لهذه العلاقات الوثيقة التي تجمعنا. كما يكمل هذا البرنامج جهود حكومة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تمكين قواها العاملة المستقبلية في مجال الابتكار والمساهمة في تطوير الأجندة الوطنية».

هذا وتابع بعض خريجي النسخ السابقة من برنامج التدريب العملي الدولي العمل مع هيئات مختلفة في صناعة الطيران الإماراتية، كما انضم بعضهم للعمل في شركة بوينغ في الشرق الأوسط في دبي.

وأضاف محمد غيلاني، خبير الاستراتيجية في فريق الاستراتيجيات البيئية: «كان انضمامي إلى برنامج بوينغ للتدريب العملي الدولي من أفضل التجارب التي ساهمت في إعدادي مهنياً».