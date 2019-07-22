جامعة الفجيرة تدمج تطبيقات غوغل في منصتها الذكية

المصدر: الفجيرة - البيان

تستعد جامعة الفجيرة بالتعاون مع شركة غوغل، لاستخدام تطبيقات غوغل الذكية في منصة التعليم الذكي ودمجه في نظام إدارة التعليم، وذلك من خلال تطبيق «أدوات تقييم الصف» التي تساعد المُعلمين على إنشاء الواجبات والدورات التدريبية والملفات التفاعلية وتجميعها ومراجعتها وتصحيحها بشكل إلكتروني.

وتحرص جامعة الفجيرة على توظيف الوسائل التقنية في مناهجها، عبر استخدام أدوات التعليم الإلكتروني، والتعلم عن بعد والاستفادة من خدمات الحاسوب وشبكات الإنترنت، إلى جانب إدارة المصادر والعمليات وتقويمها وتنظيم الاختبارات على مختلف أنواعها.

وأكد باسل فارس مدير قسم التعلم الذكي بالجامعة، أن التعديلات الجديدة للنظام الجديد تعتمد على تطبيق عدة أدوات للتعلم التفاعلي ودمجها على منصة الجامعة، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيكون متاحاً للطلبة والهيئة التدريسية من الفصل القادم للعام الدراسي 2019-2020.