«روشستر» تطرح تخصصات في الذكاء الاصطناعي والروبوتات

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

كشف الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روشستر التكنولوجية الحكومية بدبي، لـ«البيان»، عن عزم الجامعة طرح برامج تركز على 3 مواضيع جديدة في البكالوريوس والماجستير وتلبي احتياجات سوق العمل للفترة القادمة، وتخدم خطط الدولة التنموية، وهي: الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتحليل البيانات، وذلك خلال العام الأكاديمي المقبل الذي سيبدأ في سبتمبر المقبل.

وقال العساف: «إن إطلاق هذه التخصصات يأتي في إطار خطة العمل التي تستهدف تطوير مخرجات الجامعة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وتعزيز قدرات الخريجين على المنافسة من خلال تزويدهم بتخصصات إضافية تثري تجربتهم المهنية والعملية».

وفي إطار آخر بيّن العساف أنه حرصاً من الجامعة على التوسع في برامج المنح الدراسية، وتقديم نسبة من مقاعدها الدراسية منحاً للطلبة، كنوع من المشاركة المجتمعية، وتشجيع الطلبة على استكمال تعليمهم داخل الدولة، ستقوم الجامعة بطرح منح أكاديمية بناء على 3 محاور أساسية وهي: نسبة إنجاز الطالب، وتحصيله الأكاديمي خلال الفصل الدراسي، إلى جانب الوضع المادي للطالب وعائلته، بالإضافة إلى ما يمتلكه الطالب من مواهب إبداعية في مختلف المجالات سواء في الأدب أو الرياضيات أو العلوم أو حتى في الفنون كالموسيقى والرسم وغيرها.

وأفاد: «أن نسبة المنح المقدمة في هذه الحالات يصل إلى 50%، مشيراً إلى أن الشهادة التي سيحصل عليها الطالب تأتي من الجامعة الأم في أمريكا، وهي تعتبر شهادة عالمية، هذا بالإضافة إلى أن قيمة الرسوم الدراسية في فرع جامعة روشستر بدبي يعتبر نصف قيمته في الجامعة الأم بأمريكا، ما يعني أن كافة الطلبة الدارسين بفرع الجامعة بدبي حاصلين على خصم بنسبة 50% تلقائياً مدعومة من قبل واحة دبي للسيلكون».