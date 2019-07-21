3 طالبات من جامعة أبوظبي يشاركن في رحلة تعليمية إلى اسكتلندا

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة أبوظبي عن مشاركة ثلاث طالبات إماراتيات في رحلة تعليمية إلى مدينة دندي في اسكتلندا، وذلك بعد أن تم اختيارهن للمشاركة في برنامج للتبادل الطلابي بهدف تعزيز التبادل العلمي والمعرفي وبناء الجسور الثقافية بين البلدين.

وشاركت كل من مريم الشحي، وخلود الكعبي، وعفرا الغيثي في هذه الرحلة التي تحت إشراف كيلي بلاكبيرن، مدير أول قسم التوظيف وعلاقات الخريجين في جامعة أبوظبي، برفقة كل من ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ومنصور عبدالله خلفان بالهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة.

وقالت كيلي بلاكبيرن: «يعد البرنامج التدريبي الصيفي لكلية آل مكتوم للتعليم العالي فرصة فريدة لتعزيز المهارات القيادية لدى الطلبة من خلال التفاعل مع أقرانهم من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من أعرق الجامعات، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في اللقاءات المباشرة مع نخبة من أبرز الشخصيات والقيادات الأكاديمية المؤثرة في المملكة المتحدة ودبلن».

وأضافت: «يمنح هذا النوع من البرامج للطلبة القدرة على تنمية شخصياتهم ومواهبهم وقدراتهم على الصعيد الأكاديمي والاجتماعي».

وشارك في البرنامج 67 طالباً من 17 جامعة وكلية رائدة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وخلال فترة تواجدهم في اسكتلندا، شاركت طالبات جامعة أبوظبي في المحاضرات وورش عمل خاصة تمحورت حول مهارات القيادة، والثقافة، والتعدد الثقافي.

وقالت الطالبة مريم الشحي: «استمتعنا حقاً بالتعرف على التاريخ اﻻسكتلندي من خلال المحاضرات الأكاديمية والزيارات الميدانية المتنوعة التي قمنا بها ».