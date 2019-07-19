«التربية» تطلق «قيظكم ويانا»

المصدر: عجمان - وام

أطلقت وزارة التربية والتعليم، أمس، البرنامج التدريبي الصيفي «قيظكم ويانا» لموظفي الوزارة عبر مراكزها المتعددة بالدولة في 5 مواقع تدريبية في أبوظبي والعين وعجمان ورأس الخيمة وخورفكان بمعدل 1700 ساعة تدريبية ترتكز على محاور متعددة منها «مهارات الإمارات»، وتعليم اللغات من أجل إعداد مدربين ومحكمين لمهارات الإمارات، واكتشاف مواهب المتدربين وصقلها على يد نخبة من أصحاب الخبرة والاختصاص.

ويتضمن برنامج مهارات الإمارات عدة مجالات تشمل التوصيلات الكهربائية، والرسم الهندسي «الأوتوكاد»، والروبوتات المتحركة، وتصميم مواقع الإنترنت، وتصميم الألعاب الرقمية ثلاثية الأبعاد، وتنسيق الزهور وفنون ومهارات الطهي، وتقنية الأزياء..