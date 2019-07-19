عمار النعيمي يوجّه بمنح دراسية لأوائل الثانوية في عجمان

المصدر: عجمان - وام

كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الطلبة والطالبات الأوائل في الصف الثاني عشر للعام 2018 /‏ 2019 المسار المتقدم والعام والمسار التكنولوجي التطبيقي. وهنأ سموه لدى استقباله أمس في ديوان الحاكم الطلبة الأوائل على مستوى الدولة في عجمان .

والذين حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الدولة على تميزهم وحصولهم على المراكز الأولى في الثاني عشر، ووجه سموه بمنح دراسية للطلبة الأوائل في عجمان في جامعات الدولة أو خارجها حسب التخصص الذي يختارونه، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح الدائم، ومعرباً عن اعتزازه وفخره بأبنائه الأوائل والذين أسعدوا القلوب بنجاحهم وتفوقهم.

التنمية الشاملة

وأكد سموه: «أن التعليم هو الأساس في تقدم وتطور الأمم والارتقاء بالتنمية الشاملة في القطاعات كافة، وأن تفوقهم يدل على الإحساس بالمسؤولية تجاه وطنهم وقيادتهم التي لا تدخر جهداً لتوفير كل الإمكانيات من أجل حصولهم على أعلى المستويات الدراسية والتعليمية لخدمة شعبهم والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات».

وأشاد بالجهود الكبيرة للقيادة الرشيدة في مجال التعليم والتي أتت ثمارها في تفوقهم وتميزهم، داعياً الشباب من الجنسين للتسلح بالمعرفة والعلم والإسهام في بناء الوطن.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «إن احتفالنا اليوم بتكريم المتفوقين في امتحان الشهادة الثانوية هو أقل ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا الذين اجتهدوا وسهروا واستحقوا ما نالوه عن نجاح متميز، إنهم غرة في جبين هذا الوطن ولهم التهنئة منا والشكر والتقدير لكل معلم ومعلمة على امتداد الوطن لما بذلوه من جهد مخلص وما أدوه من عمل متميز».

تميز

وأثنى سموه على جهود القائمين على العملية التعليمية والتربوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أهمية الدور المتميز الذي يقومون به في إعداد الأجيال للمساهمة في بناء الوطن، ومشيداً بالدور الكبير والحيوي لأولياء الأمور فلهم التحية والتقدير لما قاموا به من تشجيع ومساعدة لأبنائهم وتوفير الأجواء المناسبة لتفوقهم وتميزهم وإعدادهم لمستقبل أفضل.

ومن جانبهم أعرب الطلبة والطالبات الأوائل عن سعادتهم بلقاء سموه وتهنئته لهم بالنجاح وتقدموا ببالغ الشكر والتقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة من جانبه التي تعكس حرصه على متابعة أبناء الوطن وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التعليم والتقدم.

وإلى ذلك تقدم علي حسن مدير منطقة عجمان التعليمية بجزيل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي.