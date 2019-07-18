محمد الشرقي: العملية التعليمية من أسرع المسارات تطوراً في الدولة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة أهمية السياسات التي تنتهجها الدولة في توفير نظام تعليمي ذي جودة عالية، يسهم تحقيق «رؤية الإمارات 2021» وتطلعات الدولة في «مئوية الإمارات 2071»، مثمناً الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي جعلت العملية التعليمية واحدة من أسرع المسارات تطوراً.

جاء ذلك خلال تكريم سموه لأوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة والفجيرة للعام الدراسي الحالي، حيث قام سموه بتكريم 40 طالباً وطالبة من الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الدولة وإمارة الفجيرة، في الصف الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم وطلبة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية ومن الطلبة أصحاب الهمم، وأوائل التعليم المستمر، والدارس الأكبر سناً.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، الطلبة المكرمين، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية القادمة، مشيداً بالنتائج المتميزة التي حققوها، كما وجه سموه بمتابعة الطلبة وإرشادهم إلى التخصصات الأكاديمية التي تلبي متطلبات خطط التنمية الشاملة في الدولة.

‎وبدوره ثمن المستشار راشد عبيد سيف حماد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة في كلمة ألقاها خلال حفل التكريم، رعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ودعم سموهم المتواصل لمسيرة التعليم وتطويرها. وتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على حضوره ورعاية حفل تكريم الأوائل.