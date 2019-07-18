طلاب برنامج «حماية» الصيفي يتعرفون على مهام دوريات مراكز شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

نفّذ مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، وضمن برنامجه الصيفي «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، المُقام حالياً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مع عدد من دوريات أمن المدارس؛ جولة لطلاب النشاط الصيفي في المحيط السكني والجغرافي للدوريات، وذلك بهدف تغيير الصورة النمطية عن رجال الشرطة لدى بعض أفراد المجتمع، والتعرف كذلك على أدوار رجال الشرطة عن قُرب، ومهامهم الكبيرة في تحقيق أعلى معدلات الأمن في مناطق المدارس والأحياء السكنية.

ونفذ الطلاب والطالبات جولة ميدانية تضمنت مراكز الشرطة للتعرف عن كثب على الأدوار الأمنية والمرورية والاجتماعية التي تنفذها أقسام المركز، وآلية متابعة القضايا، بالإضافة إلى الخطوات السلسلة التي يتبعها المركز لإنهاء معاملات المراجعين بأسرع وقت ممكن.

خطةوقال العقيد عبدالله حسن الخياط مدير مركز حماية الدولي، بأنه حين تم وضع خطة النشاط الصيفي، قام مركز حماية بمخاطبة كافة مراكز الشرطة للمشاركة بالنشاط الصيفي، وذلك لأول مرة من خلال توفير دوريات (أمن المدارس)، وتفعيل الدور الاجتماعي للمركز، والتعرف على آليته في حفظ أمن وسلامة طلاب المدارس، منوهاً بأن الدوريات لا يقتصر دورها على الجوانب المرورية فقط، بل يمتد إلى التوعية الأمنية، وتقديم المساعدة والتسهيل على الطلبة وذويهم والكادر التدريسي في كافة مناطق دبي، كذلك تهدف فكرة دوريات (أمن المدارس) إلى تحقيق التواصل بين رجال الشرطة والجمهور لاسيما الطلبة من الجنسيات الأخرى.

وقال، إن دوريات (أمن المدارس) فكرة استحدثها اللواء عبدالله خليفة المري في فبراير من العام 2018 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وتستهدف طلبة المدارس الحكومية والخاصة، ومن أبرز أهدافها صنع جدار وقائي للطلبة ورفع مستوى الوعي الأمني، والثقافة المرورية بين الطلاب والطالبات، علاوة على إعداد برامج عدة لتوعية سائقي الحافلات المدرسية والالتزام بالسرعات القانونية المحددة.