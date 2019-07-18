1000 مشارك في «قيظكم ويانا» لموظفي «التربية» والمجتمع المحلي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

شارك أكثر من ألف موظف في البرنامج الصيفي 2019 «قيظكم ويانا»، التي تنفذه وزارة التربية والتعليم، تحت عنوان (مهارة.. إبداع.. قيادة) خلال الفترة المقررة من 14 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل، ويعتبر برنامج مهاري لموظفي الوزارة والمجتمع المحلي خلال فترة الصيف، ويقدم على محورين رئيسين؛ المحور الأول مهارات متنوعة، والمحور الثاني تعليم اللغات.

ويتولى تنفيذ البرنامج معهد تدريب المعلمين، وحددت الوزارة برنامجين أمام الراغبين في المشاركة؛ البرنامج الأول: «مهارات متنوعة» الذي انطلقت فعالياته في 14 من الجاري، ويمتد لمدة 10 أيام، أما البرنامج الثاني «تعليم اللغات» والمقرر انطلاقه في 28 الجاري ويستمر حتى 8 أغسطس، ويعقد برنامج «قيظكم ويانا» في 5 مواقع تدريبية في أبوظبي والعين وعجمان ورأس الخيمة وخورفكان، بواقع 1700 ساعه تدريبية.

تطوير

من جانبها قالت خولة الحوسني مديرة إدارة التدريب والتنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم: إن البرامج والفعاليات التي يتضمنها «قيظكم ويانا» تهدف إلى تطوير مهارات المشاركين في البرنامج، وغرس المهارات الاجتماعية التي تمكنهم من فهم ذواتهم وتحديد أهدافهم وتحفيز الفضول العلمي لديهم، فضلاً عن إعداد مدربين ومحكمين واكتشاف مواهب المتدربين وتأهيلهم ‏لدعم الطلاب في المسابقات، وتعزيز مهارات اتخاذ القرار والتفكير الإبداعي للمشاركين.

وتابعت: إن البرنامج يكسب المنتسبين خبرات تعليمية متنوعة، كما يركز على التعليم من خلال الترفيه، وذلك لتحقيق النتائج المرجوة في البرامج والورش المطروحة، كما يهدف البرنامج إلى بناء شخصية الفرد وتعزيز الثقة بالنفس، بالإضافة إلى مجموعة من المهارات المختلفة من خلال مجموعة من الرياضات وورش العمل والأنشطة الثقافية. و

يهدف إلى اكتساب مهارات خاصة باللغة الأجنبية مثل القراءة والكتابة، والتعرف على ثقافة أصحاب تلك اللغات الإنجليزية والإسبانية والألمانية والكورية واليابانية والصينية والفرنسية والإيطالية، بالإضافة إلى تقديم المعرفة الأساسية لقواعد اللغة والمفردات وتعبيرات النقاط الثقافية خلال الورش التدريبية.

وتضم البرامج أكثر من 20 تخصصاً في مجالات أكاديمية وحياتية وتنمية ذاتية ورياضية مختلفة تتضمن: الروبوت، القراءة السريعة، الرياضيات الممتعة، اللغة الإنجليزية، مهارات الطبخ، إبداعات يدوية، تصميم المجوهرات، تصميم الأزياء، التصوير الفوتوغرافي، الأنفوجرافيك، وغيرها.