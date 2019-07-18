محاكم دبي تستقبل الطلبة في «صيف السعادة»

المصدر: دبي - البيان

استقبلت محاكم دبي طلبة وطالبات التدريب الصيفي تحت شعار «صيف السعادة»، حيث تستهدف الطلبة المواطنين المستمرين في الدراسة بالجامعات أو الكليات.

وكذلك الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/‏‏ 2019، لغرس المبادئ والقيم النبيلة لدى الطلبة وتنمية مواهبهم وقدراتهم العملية وتأهيلهم لخوض غمار الحياة مسلحين بالتجارب والخبرات اللازمة. وأكد إبراهيم الحمادي رئيس قسم تنمية واستثمار الموارد البشرية، أن محاكم دبي حريصة على إتاحة الفرصة للطلبة لاستغلال فترة الصيف بما هو مفيد علمياً واجتماعياً وثقافياً ومهنياً، وتتنوع فعاليات هذا العام بين تدريب عملي على عدد من الإجراءات الإدارية التخصصية في محاكم دبي، وزيارات ميدانية وورش تدريبية وتعليمية، بالإضافة إلى ورش العمل ومحاضرات.