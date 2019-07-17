بلدية عجمان تدرّب 100 طالب عبر «أجيال»

المصدر: عجمان - البيان

افتتحت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان البرنامج التدريبي الصيفي «أجيال»، وذلك بمشاركة 100 متدرب ومتدربة من طلبة وطالبات المدارس والجامعات، في فندق سراي عجمان.

وقال سلطان عبدالله بن درويش مدير إدارة الموارد البشرية بالدائرة: إننا نسعد في بداية كل دورة من البرنامج التدريبي باستقبال موظفي الغد الذين يظهرون رغبتهم الكبيرة في التعرف على طبيعة العمل وخوض ميدان الحياة العملية، لافتاً إلى أن برنامج أجيال ينطلق كل عام بتوجيهات مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، وبمتابعة من عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة لحرصهما على تأهيل وتدريب الشباب المواطنين وإكسابهم خبرات مختلفة وصقل خبراتهم العلمية، من خلال التدريب الميداني العملي، بما يرسخ الوعي المهني في أذهانهم لخدمة بلدهم.

من جانبها قدمت نعيمة الشاعر رئيس قسم التدريب والتطوير الوظيفي بالدائرة شرحاً مفصلاً لمنتسبي البرنامج عن أوقات الدوام والاشتراطات والتعليمات الواجب اتباعها، بالإضافة لتوزيعهم على الإدارات وفقاً لما يتناسب مع اختيار الطالب واحتياج القسم.

ومن جانبهم، أبدى المتدربون المنتسبون لبرنامج «أجيال» تفاعلاً كبيراً مع هذه التجربة العملية، معربين عن فخرهم بالتدرب في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان التي تستقطب المواهب الواعدة وتصقل مهاراتهم وقدراتهم الذاتية وتوظف الخبرات العلمية على أرض الواقع وتمكنهم من خوض غمار الحياة المهنية.