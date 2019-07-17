70 برنامجاً إبداعياً في المخيم الثقافي بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

انطلقت فعاليات المخيم الصيفي الثقافي بمقر المركز الثقافي بأم القيوين صباح أول من أمس والتي تنظمها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ويتضمن المخيم أكثر من 70 برنامجاً وورشة في مجال الفنون الإبداعية التي تقام في مختلف المراكز الثقافية في إمارات الدولة، حيث يهدف المخيم الثقافي الصيفي إلى تحفيز المهارات وصقل المواهب لأبنائنا وتشجيعهم على الإبداع وتطوير المواهب الوطنية الناشئة وتنميتها.

وتقدم جميع البرامج والورش على أيدي مدربين أكفاء من أصحاب الخبرة والتخصص، حيث ضم البرنامج الصيفي في اليوم الأول ورشتين في مجال الفنون الإبداعية، وهي ورشة فن الخط بالفرشاة والتي يتعلم خلالها المشاركون كيفية الكتابة بخط اليد من خلال استخدام الفرشاة بلمسة إبداعية وبألوان مختلفة، وورشة الرسم بالأصابع وهي جلسة ممتعة للأطفال تبدأ من عمر 5 سنوات مصممة خصيصاً لهم والتي تهتم باكتشاف إبداعاتهم في الرسم باستخدام الأيدي والألوان.

كما سيتم تقديم العديد من الورش خلال الأسابيع المقبلة، منها ورشة العيش على المريخ وهي ورشة تعد فرصة لتطوير مفاهيم المشاركين بمعلومات جديدة قيمة عن خفايا عن الكوكب الأحمر وإطلاق المخيلة الإبداعية لكيفية جعل المريخ كوكباً مستداماً ليعيش عليه البشر وخلق حضارات جديدة في الفضاء، إضافة إلى ورشة القيم الحياتية عن طريق اللعب عبارة عن جلسة تناقش القيم اليومية من خلال بناء مجسمات «ليجو»، وورشة السنع التي تهتم بالمقام الأول بالهوية الوطنية وتعليمهم الموروث الإماراتي الأصيل، وورشة صناعة الدمى وهي من الورش التي ستمتع الصغار.