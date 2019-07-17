3 منتخبات طلابية تُشارك بأولمبياد علمية في 3 دول

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

تستعد ثلاثة منتخبات طلابية من المدرسة الإماراتية للمشاركة في أولمبياد علمية دولية في ثلاث دول، حيث سيشارك منتخب الرياضيات الوطني في أولمبياد الرياضيات الدولية في المملكة المتحدة، ومنتخب الكيمياء الوطني سوف يشارك في أولمبياد الكيمياء الدولية بفرنسا، ومنتخب الاقتصاد الوطني سيشارك في أولمبياد الاقتصاد الدولي بروسيا، خلال الأسبوع الجاري.

ومن جانبها أوضحت الوكيل المساعد للرعاية والأنشطة الطلابية أمنة الضحاك الشامسي، أن مشاركة هذه المنتخبات الوطنية يأتي ضمن مبادرة «المناهزات» حيث تم إعداد منتخبات طلابية وطنية في المجالات العلمية بلغ عددها 8 منتخبات وطنية في (العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، والاقتصاد، والمعلوماتية) وفي المجالات الأدبية (اللغة العربية) للمشاركة في الأولمبيادات العالمية على مختلف المستويات والأصعدة، ويخضع الطلبة المتأهلون لبرامج تدريبية مكثفة تقام في معسكرات تدريبية داخلية وخارجية، مفيدة بأن الوزارة عقدت لقاء تعريفياً مؤخراً للطلبة المرشحين لمسابقة المناهزات، وتم خلال اللقاء تعريف الطلبة بالبرامج التدريبية المكثفة التي ستقام في المعسكرات التدريبية لصقل مهارات الطلبة وتأهليهم لخوض المنافسات العالمية .

وتفصيلاً قالت الشامسي، إن الوزارة عقدت التصفيات الوطنية لمسابقة «المناهزات» وشارك فيها 1320 طالباً وطالبة، للخروج بطلبة مؤهلين لخوض المنافسات، مشيرة إلى أن المبادرة تسعى إلى تحقيق رؤية الدولة والأجندة الوطنية في التنافسية العالمية، وبناء جيل من سفراء للعلوم والتوعية بأهميتها، وتمكين الطلبة على فهم أعمق للمواد العلمية وحقائقها، واكتشاف ورعاية المتفوقين في مختلف المجالات العلمية، بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسية إيجابية خلال المراحل الدراسية، وإكساب الطلبة مهارة التفكير الناقد.

وقالت الشامسي، إن الوزارة منذ إطلاقها تلك المبادرة عملت على إعداد خطة متكاملة لتهيئة الطلبة واختيارهم للمشاركة في الأولمبيادات العالمية.