طالب بـ«نيويورك أبوظبي» يحصل على منحة «يانشينج»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن اختيار الطالب النيبالي راستراراج بهانداري، وهو من خرّيجي دفعة عام 2019، للحصول على منحة أكاديمية «يانشينج» الدراسية. ويُعتبر بهانداري واحداً من بين 130 من العلماء الشباب المتميّزين ممن ينضمّون إلى الدفعة الدراسية الخامسة لأكاديمية «يانشينج» التي تمثل برنامج ماجستير مُتعدد التخصصات في الدراسات الصينيّة.

تخرج بهانداري (23 عاماً) في جامعة نيويورك أبوظبي في شهر مايو الماضي بتخصص في مجال الاقتصاد. وقد ركز مشروع التخرج المميز الخاص به على موضوع «الاستعداد لتحمّل التكاليف» من أجل مواجهة التغيّر المناخي، وهي التكاليف التي سيتكبّدها المستهلكون للتكيف مع تداعيات وتأثيرات ظاهرة تغير المناخ خاصة بين الشباب في البلدان النامية، وذلك من خلال مُعاينة البيانات التراكمية المباشرة المتعلقة بهذه القضية. ودرس بهانداري مدى استعداد الشباب لتحمّل تكاليف بناء بُنى تحتية مرنة تساعدهم على البقاء في مأمن من الفيضانات الجليدية في جبال الهيمالايا.

وفي هذا السياق، قال بهانداري: «أطمحُ للاستفادة من منحة أكاديمية «يانشينج» الدراسية لتكوين فهمٍ مُتعمّق ودقيق حول الدور المتنامي الذي تقوم به الصين لمكافحة ظاهرة التغير المناخي».