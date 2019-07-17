حمد العضابي مديراً للحرم الجامعي بجامعة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة أبوظبي عن تعيين الدكتور حمد العضابي مديراً للحرم الجامعي في مدينة العين ضمن فريق عمل الجامعة في مدينة العين ليتولى مسؤولية تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للجامعة ويعمل على زيادة أعداد الطلاب المنتسبين، والمساهمة في تنمية البرامج الجامعية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية تزيد مستويات التفاعل مع الطلاب، والإشراف على آخر التطورات في الحرم الجامعي المقرر افتتاحه مع بداية العام القادم.

وأكد الدكتور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي سعادة الجامعة بانضمام الدكتور حمد العضابي إلى أسرة جامعة أبوظبي في مدينة العين، وثقة الجامعة بخبراته الطويلة والتي ستشكل إضافة مميزة إلى الحرم الجامعي في مدينة العين.

ويتمتع الدكتور العضابي بخبرة تمتد لأكثر من عشرين عاماً في ميادين التعليم الأكاديمي والبحثي من خلال توليه مناصب قيادية في مجالات التعليم العالي والتكنولوجيا في كل من المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على تولّيه المنصب الجديد، قال الدكتور العضابي: «كان العمل لدى كليات التقنية العليا تجربة مثمرة بالنسبة لي، وأتطلع لبداية هذه المرحلة الجديدة في مسيرتي مع جامعة أبوظبي، ولأن أسهم في أن يكون الحرم الجامعي في ريادة المؤسسات التعليمية».