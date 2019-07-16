«الكلية الجامعية» في عجمان تقدم منحاً دراسية للمتفوقات

المصدر: عجمان ـ عصام الدين عوض

أكد الدكتور خليفة الشعالي مدير الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية في عجمان، أنه تم تشكيل لجان لاستقبال العام الدراسي 2019 – 2020، وذلك بعد الانتقال إلى المبنى الجديد في منطقة الرقايب بهدف إعداد القاعات الدراسية والنادي الرياضي وكافة وسائل الترفيه للطالبات، كما أن المبنى الجديد في مرحلته الأولى سوف يستوعب 2000 طالبة، وعدد الطالبات الدارسات حاليا بكافة التخصصات 300 طالبة، كما تم اعتماد 3 تخصصات جديدة، منها: تخصص حقوق الإنسان، وتخصص إدارة المؤسسات الاجتماعية، وتخصص الإرشاد الاجتماعي، مبينا أن الكلية وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، سوف تقدم منحة بنسبة 90 % على الرسوم الدراسية للطالبات الحاصلات على معدل فوق الـ 90 %، كما أن تلك المنحة سوف تستمر إلى أن تتخرج الطالبة في حال تفوقها ومحافظتها على معدلات عالية.

مساقات اختيارية

وقال: إن إدارة الكلية أدخلت العديد من المساقات الاختيارية على البرامج المعتمدة حتى تلبي احتياجات الطالبات وبما لا يتعارض مع معايير الاعتماد الأكاديمي، منها مساق (الاحتياج الأولي للمرأة) والذي يمكّن المرأة من كيفية القيام بالمهام البسيطة داخل المنزل من حيث الصيانة للأدوات الكهربائية والحنفيات وكيفية التعامل مع المركبة وخلافها، الأمر الذي يغني الأسرة من استقدام عامل لإجراء الصيانة البسيطة، حيث من الممكن أن يشكل خطورة أمنية على أصحاب المنزل في ظل غياب رب الأسرة، إضافة الى برنامج الخياطة والتفصيل الذي يدرس بالجامعة، ويمكن الطالبة من تصميم أزيائها بنفسها، وذلك بفضل مزج النظري بالعملي والتطبيقي، وذلك من خلال تفعيل المنهج ليس في الورق والملفات وإنما في الواقع، مبينا أن دراسة الطالبة لذلك المساق تعرفها كيفية الترشيد في الإنفاق ومعرفة المواد الأولية المستخدمة في الحياكة، وكيف تتمكن الطالبة من أن تصنع احتياجاتها بنفسها دون الذهاب إلى الأسواق لشراء الملبوسات الجاهزة، إضافة إلى معرفة الأنواع الصحية من الأقمشة من تلك التي تسبب الحساسية، وكذلك تعلمها كيفية الحياكة وفنونها.