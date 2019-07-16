جامعة دبي ومركز الابتكار ينظمان برنامجاً صيفياً في 20 الجاري

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

تنظم جامعة دبي بالتعاون مع مركز الابتكار العالي برنامجاً صيفياً تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للرياضة للعام الثالث على التوالي وذلك خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 22 أغسطس المقبل للذكور والإناث للفئة العمرية من 5 إلى 16 سنة ومن المقرر أن يشارك فيه أكثر من 150 مشاركاً من الأطفال والناشئة.

ويتضمن برنامج المخيم عدداً من الأنشطة تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوت، الابتكار والتفكير الإبداعي، الدفاع المدني وأنشطة رياضية منها التايكوندو والسباحة وكرة القدم بالإضافة إلى فنون الغناء ورقصات الزومبا والرسم على الزجاج وأساسيات الإسعاف والكهرباء والتصوير وغيرها من الأنشطة، بالإضافة إلى عدة زيارات أهمها زيارة متحف الاتحاد، مدينة الأطفال ودار كبار المواطنين.

تعزيز

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي على دور المؤسسات التعليمية والجامعات في تعزيز الإبداع ومساعدة الأجيال القادمة على اكتشاف شغفهم المهني، مشيراً إلى حرص الجامعة من منطلق رؤيتها لمهمتها وأهدافها التربوية والعلمية والابداعية، على دعم الأنشطة المختلفة وتنمية المهارات التي تساهم في تنمية النشء وإعدادهم للحياة العملية، ويأتي هذا في إطار دورها في خدمة المجتمع. وأضاف أن جزءاً من أهداف المدارس والمؤسسات التعليمية ومراكز الابتكار هو توجيه الأطفال والناشئة وحثهم على الالتحاق ببرامج تساهم في تطوير الكفاءة الاجتماعية والمهارات الفردية والقدرات البدنية.

من جهته قال الدكتور أنور حاميم بن سليّم مدير عام مركز الابتكار العالي إن هذا البرنامج يأتي كجزء من دورات سابقة نظمها المركز لتنمية مهارات الطلبة وعلى مختلف المستويات بما فيها المستوى الرياضي والذهني والفني مما يساعد الجيل الجديد على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وقدرة بدنية مميزة.

تميز

وأشار إلى أن برنامج هذا العام سيكون متميزاً من خلال تنظيمه في عدد من الأماكن والمراكز الترفيهية والرياضية في حين توفر جامعة دبي قاعاتها ومختبرات الكومبيوتر ومكتبتها للمشاركين.

ولفت إلى أن برنامج هذا العام يتضمن عدداً من الأنشطة الجديدة منها ركوب الخيل وتدوير الخشب بمشاركة بلدية دبي وورشة عمل إعادة تدوير الأوراق والاستفادة منها وتنظيم زيارة إلى المدينة المستدامة.