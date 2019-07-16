احترام الآخر وقبول الاختلاف يتصدر أولوياتنا

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن الاهتمام بتعزيز قيم التعايش واحترام الآخر وقبول الاختلاف والتسامح لدى الشباب، يعد واحداً من أبرز المهام الرئيسة الخمس للوزارة، وأنها تبذل جهوداً مستمرة في هذا الاتجاه، بالتعاون مع كافة الشركاء على مستوى المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة.

وأشار معاليه إلى أن التعاون بين وزارة التسامح ووزارة التربية والتعليم في تعزيز قيم التسامح بمفهومه الشامل لدى الشباب، خلال الأنشطة الصيفية، أمر حيوي للغاية، باعتبار المخيمات الصيفية منصة بالغة الأهمية في بناء شخصية الطلاب، القائمة على التسامح وقبول الآخر، واحترام الاختلاف في مجتمع متلاحم، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، وتمكين الشراكة الاستراتيجية بين قطاعات المجتمع وفئاته، لصالح الشباب من طلاب المدارس خلال الإجازة الصيفية.

جاء ذلك، عقب إطلاق معاليه لـ «يوم التسامح»، ضمن المخيم الصيفي الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة التسامح، في كل من رأس الخيمة والعين والفجيرة والشارقة، والذي يشمل برامج علمية ومعرفية وترفيهية، وورش عمل تم إعدادها لتطرح قيم التسامح بأسلوب جديد، يستطيع الوصول إلى الطلاب بأسلوب مبتكرة، ليحفز داخلهم الشخصية المتسامحة.

وأكد معاليه على أهمية التركيز على التنوع في الأنشطة، بحيث تشمل الفنون والعمارة والتكنولوجيا والعلوم الطبيعية، التي تفعل قدرات الطلاب، وتنمي فيهم روح الفريق وقبول الاختلاف، وتعزيز التعاون في ما بينهم، لتقديم مشاريع وأفكار تعزز التسامح والتعايش.

وقال إن «يوم التسامح» في الأنشطة الصيفية، الذي انطلق أول من أمس برأس الخيمة، ويستمر خلال الأيام المقبلة في العين والفجيرة والشارقة، يتيح أمام المشاركين الفرصة لابتكار ألعاب وتصميمات مختلفة، تظهر قيم التسامح، وتقدم معيناً معرفياً وتاريخياً للجميع، كتشابك الأيدي التي تدلل على التعاون بين الجميع، دون تفرقة على أساس اللون أو الجنس أو الجنسية أو الدين.

صفات التسامح

ولفت معاليه إلى أن صفات التسامح والتعايش، تتجسد، وبكل وضوح، في أعمال وأقوال وأفعال الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وأقوال وأفعال قادة الدولة، رافعاً أسمى آيات الشكر والاحترام إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية، لتنمية قدرات الطلبة، وغرس القيم النبيلة في نفوسهم، وفي القلب منها التسامح في الإجازة الصيفية، من خلال الأنشطة والبرامج، مؤكداً أن التعاون الاستراتيجي بين التربية والتسامح.

اهتمام خاص

وأضاف أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، تولي شريحة الشباب اهتماماً خاصاً، وتوفر فرص الإبداع أمامهم، وتتيح أمامهم برامج التطوير، وتفتح مسيرة الإنجازات التي تقودهم للتميز، وتوجه دائماً إلى دعم كل البرامج والأنشطة الشبابية.

وقال معاليه إن استقطاب المزيد من الموهوبين والعمل على رعايتهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وغرس قيم التسامح والتطوع والعطاء والتميز في نفوسهم، لتحقيق طموحاتهم، إلى جانب تعزيز روح التلاحم المجتمعي، والتعلم المستمر، يعد هدفاً رئيساً للوزارة، لتحقيق الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، فضلاً عن تفعيل الشراكات مع مختلف القطاعات والمؤسسات، لما يحقق الأهداف السامية لهذا الوطن ومستقبله، مثمناً الدور الإيجابي الذي قام به طلاب جامعة الإمارات في الإشراف على أنشطة يوم التسامح، ومساعدة الخبراء المشرفين على كافة الأنشطة.