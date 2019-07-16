5 ملايين دولار جوائز «تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أطلقت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس رسمياً «تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020» بجوائز قيمتها 5 ملايين دولار أمريكي؛ حيث من المقرر انطلاق التحدي في فبراير المقبل. كما أعلنت الجامعة تأسيس معهد الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، وإطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي لمراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي ترأسه الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للجامعة وبحضور الدكتور أحمد الشعيبي، نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية والطلابية والدكتور ستيف جريفث، نائب الرئيس الأول للبحوث والتطوير والدكتور إرنيستو دامياني، مدير معهد الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية والدكتور لاكمال سينيفيرانتي، العميد المساعد في البحوث والدراسات العليا وأستاذ في الروبوتات، إضافة لحضور عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية.

وتفصيلاً كشف الدكتو ر عارف سلطان الحمادي خلال المؤتمر - عن أن قيمة الاستثمار الإجمالي في مشاريع الذكاء الاصطناعي البحثية في جامعة خليفة وصلت إلى 320 مليون درهم خلال الـ 5 سنوات المقبلة، وأوضح أن الجامعة سوف تقوم باستثمار 160 مليوناً في مشاريع بحثية تندرج ضمن معهد الذكاء الاصطناعي الجديد، بالإضافة إلى 160 مليون درهم أخرى تم استثمارها بالفعل في تمويل مركز الإمارات للابتكار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «إبتيك». قال الحمادي: «يجمع معهد الذكاء الاصطناعي تحت مظلته 6 مراكز بحثية تؤكد التزام الجامعة بالبحوث التي تركز على التكنولوجيات الرقمية للجيل القادم التي تعد من الأولويات الاقتصادية في الدولة».

منافسة عالمية

وأضاف الحمادي خلال المؤتمر - أن «تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020» إحدى أهم وأكبر المنافسات العالمية للروبوتات في العالم والتي من المقرر أن تبدأ في فبراير 2020، مشيراً إلى أن التحدي يتم تنظيمه مرة كل عامين، حيث يتم اختيار 34 فريقاً لبحوث الروبوتات من أفضل الجامعات من مختلف أنحاء العالم للتنافس في أبوظبي في مسابقة تمتد لثلاثة أيام تقوم الفرق خلالها بإثبات مهاراتها في مجالات الابتكار والعلوم والهندسة، وأضاف أن رفع قيمة جائزة «تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020» يؤكد حرص الجامعة على تشجيع الابتكار ورعاية المواهب.

الذكاء الاصطناعي

كما أعلن الحمادي إطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي لجميع طلبة البكالوريوس بالإضافة إلى تخصصات الذكاء الاصطناعي للماجستير والدكتوراه في كليتي العلوم والهندسة في الجامعة، حيث سيبدأ توفير البرنامج مع بداية الفصل الأول من العام الأكاديمي 2019-2020. وسيزود البرنامج الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة في الذكاء الاصطناعي والمجالات المتعلقة به التي تخدم قطاعي الحكومة والصناعة في دولة الإمارات. ويدرس طلبة البكالوريوس ممن اختاروا برنامج الذكاء الاصطناعي 5 مواد تشمل التدريب العملي في المختبر، الأمر الذي يعزز قدرة الطلبة على ربط العلوم النظرية بالتطبيق العملي.

ثالث المعاهد

وأكد الحمادي - لـ«البيان» - يعتبر معهد الذكاء الاصطناعي الجديد ثالث المعاهد البحثية بعد معهد مصدر والمعهد البترولي، اللذين تم دمجهما مع جامعة خليفة، مشيراً إلى أن المعهد الجديد سوف يركز على البرامج الأكاديمية في تطوير الذكاء الاصطناعي والتطوير المهني المستمر ومراكز البحوث، بالإضافة إلى جمع بحوث الطلبة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت مظلة واحدة.

وأضاف أن معهد الذكاء الاصطناعي في جامعة خليفة الأول في الدولة ، حيث يركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ويهدف إلى تدريب العاملين في القطاعات الحكومية والصناعية على علوم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن معهد الذكاء الاصطناعي سوف يركز على التكنولوجيات الرقمية للجيل القادم التي تشمل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والروبوتات وشبكات الجيل القادم وتكنولوجيا أشباه الموصلات والأمن الإلكتروني.

تدريب

قال عارف الحمادي أن معهد الذكاء الاصطناعي في جامعة خليفة الأول في دولة الإمارات، حيث يركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ويهدف إلى تدريب العاملين في القطاعات الحكومية والصناعية على علوم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما سيتم في المعهد إجراء أحدث الأبحاث التي ستفيد القطاعات الحكومية والصناعية.