تكريم طلبة من جامعة أبوظبي تطوّعوا لدعم أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان

كرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سبعة طلبة من جامعة أبوظبي، على عملهم التطوعي المتميز، وذلك خلال حفل تكريم جائزة «عون» للخدمة المجتمعية الذي أُقيم في الحرم الجامعي الرئيسي في أبوظبي، وحصد الطلبة المكرمون المركز الثاني وحصلوا على جائزة نقدية بقيمة 25,000 درهم.

وشكل الطلبة مجموعة تطوعية بقيادة قسم شؤون الطلبة في جامعة أبوظبي في فبراير الماضي حملت اسم «يداً بيد»، وتم تكريسها منذ ذلك الحين لدعم أصحاب الهمم وتمكينهم من الإسهام في المنظومة المجتمعية.

وقالت رنيم المدهون، منسقة شؤون الطلبة في جامعة أبوظبي فرع العين: «نعتز بالنتائج الطيبة التي حققها العمل التطوعي الذي قدمه طلبتنا وروح العطاء والإيثار التي أظهروها، حيث تعمل جامعة أبوظبي تعزيزاً لقيم عام التسامح على تقديم مثال يحتذى به في ترسيخ سمات التسامح والتحاب وتحقيق أثر إيجابي في مجتمعنا».

من جهته، قال عبد الله السلماني، رئيس فريق «يداً بيد» والطالب في جامعة أبوظبي: «تعلمنا أن الأفعال مهما بدت ضئيلة قد يكون لها أثر كبير، وأشكر زملائي الذي شاركوا معنا، كما أشكر جامعة أبوظبي على دعمها المتواصل لنا».

وتم تكريم فريق «يداً بيد» على جهوده في المساعدة في تنظيم أكثر من 12 مبادرة خدمة مجتمعية تنوعت ما بين تعليمية وترفيهية لأصحاب الهمم. وعلى مدى شهرين، نظمت جامعة أبوظبي عدداً من الزيارات لمراكز رعاية للأطفال وأصحاب الإعاقات الذهنية والجسدية بما في ذلك مركز العين لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم ومركز النجاح للتأهيل الخاص.

وقال محمد أبو عبيد، منسق شؤون الطلبة في جامعة أبوظبي: «نؤمن بأن للجامعة أثراً كبيراً في بناء شخصيات الطلبة وغرس القيم النبيلة في نفوسهم، وهو ما يتجاوز ما تقدمه لهم في القاعات الدراسية، ونتطلع إلى مواصلة إنجاز أعمال تطوعية على مدار العام وتشجيع مزيد من الطلبة على المشاركة في المستقبل».