تكريم قيادات تعليمية حققت إنجازات داخل قطاعاتها

المصدر: دبي - البيان

نظم قطاع العمليات المدرسية الأول في وزارة التربية والتعليم، حفلاً لتكريم مجموعة من القيادات والفئات المبدعة التي تركت أثراً ملموساً في مستوى إنجاز القطاع وفق معايير محددة، وذلك تتويجاً للجهود التي بذلت خلال العام الدراسي 2018 /‏ 2019 في قطاع العمليات المدرسية الأول ومجالسه التعليمية الثلاثة.

وأكدت فوزية حسن غريب، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية، أن هذا الحفل يأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام، كونه يأتي بعد عام دراسي مليء بالتحديات والإنجازات التي كان وراءها موظفون يتمتعون بالكفاية والدراية والخبرة ممن أسهموا بشكل كبير في تميز القطاع وإنجاز مستهدفاته خلال العام الدراسي 2018-2019.

وقالت إنه تم تحديد مجموعة من المعايير التي وفقها تم اختيار الفئات التي اعتمدت لتكريمها، وهي تتضمن فئات على مستوى موظفي الوزارة والنطاق والمدارس والطلبة والمجالس التعليمية، كونها تستحق ذلك، حيث تركت بصمة أثرت العمل.

وتتضمن هذه الفئات المكرمة، مديري المدارس المتقاعدين والذين استقالوا تقديرا لجهودهم في خدمة الميدان التربوي، والشركاء الخارجيين على مستوى كل مجلس تعليمي.

كما تم تكريم الطلبة المتميزين والمبتكرين تقديرا لإنجازاتهم ومهاراتهم وقدراتهم الابتكارية في المدرسة الإماراتية، فضلاً عن أفضل مدرسة ومدير نطاق في مسابقة (حقيبتي أخف) في دورتها التجريبية لهذا العام تعزيزا لدعم الممارسات التعليمية المستندة إلى التعلم الذكي، وكذلك أفضل مدرسة في إتقان مهارتي القراءة والكتابة في مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية تعزيزاً للمهارات والسمات التي يمتلكها طالب المدرسة الإماراتية.