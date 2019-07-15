طلبة «تطوير المواهب الإعلامية» يزورون «مسار»

المصدر: دبي - البيان

استقبلت علياء عبد الرحمن الحديدي مدير الموارد البشرية بـ«مسار» للطباعة والنشر في مؤسسة دبي للإعلام، وفاطمة عمادي مدير تسويق، وطارق مندو مشرف إنتاج أول، وفداً من برنامج تطوير المواهب الإعلامية الطلابية التابعة لمنطقة دبي التعليمية، عائشة بن بيات مشرفة برنامج تطوير المواهب الإعلامية، وسهيلة المر من المنطقة التعليمية، الذين حضروا للتعرف إلى مراحل الطباعة، ابتداء من التصميم إلى المراحل النهائية من الشحن والتوصيل. ورحبت علياء الحديدي مديرة الموارد البشرية، بالوفد الطلابي، وقدمت لهم شرحاً حول عمل مطبعة «مسار» للنشر، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام.

أحدث مطابع

وأضافت أن المطبعة تضم أكبر وأحدث المطابع المتخصصة في مجال الكتب المدرسية، بالإضافة إلى الجودة وسرعة الإنتاج. وعقب اللقاء الذي جمع علياء الحديدي بالطلبة، قاموا بجولة في إدارات المطبعة، واطلعوا على أحدث التقنيات المستخدمة والتجهيزات الخاصة بالمطابع على مستوى العالم، بحيث تتم جميع آليات الطباعة بكفاءة عالية، والتحكم فيها ومتابعتها من خلال أجهزة كمبيوتر متطورة، تعطي العملاء شفافية في المعلومات، ومتابعة مطبوعاتهم عن طريق الإنترنت.

في ختام الزيارة، تقدمت عائشة بن بيات بالشكر إلى إدارة المطبعة، على حسن الاستقبال، وإتاحة الفرصة لطلبة برنامج تطوير المواهب الإعلامية.