إهداء بطاقة إسعاد لأوائل الثانوية العامة

المصدر: دبي - البيان

بناء على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بمشاركة أوائل الثانوية العامة فرحة نجاحهم، بادرت شرطة دبي ممثلة بمبادرة «أمن المدارس» ولجنة بطاقة إسعاد، بتهنئة عدد من أوائل الثانوية العامة في إمارة دبي للعام 2019، وتكريمهم عبر منحهم بطاقة «إسعاد»، التي تمنح حاملها خصومات وعروض مميزة. وقدّم الوفد الذي ترأسه العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، رئيس مبادرة أمن المدارس، التهنئة لوالد الطالبة سلامة سيف محمد بن عابد المهيري، من مدرسة الصفوح للبنات، في مقر عمله، كما استقبل الوفد في مبنى القيادة الطالب شعبان جمال مشعل من مدرسة الصفا للبنين، ووالده.

ثم قام الوفد بزيارة لكل من منزلي الطالبة مهرة عتيق السبوسي، من مدرسة الصفوح للبنات، والطالب راشد محمد عبد الكريم، من مدرسة محمد بن راشد آل مكتوم النموذجية.

وقال العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، إن شرطة دبي تولي الطلبة اهتماماً بالغاً، كونهم يمثلون عماد الوطن وثروته، ومن خلالهم تستكمل الدولة مسيرتها التنموية، وتغدو قادرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، فهم المتسلحون بالعلم والإيمان والثقة لإعمار الوطن الغالي.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي باهتمام مباشر من القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، الذي وجه بأن يتم مشاركة أوائل الثانوية العامة فرحتهم، وتنفيذ زيارة لمنازلهم، تعبيراً من القيادة العامة لشرطة دبي عن فخرها بهم وتقديرها للطلبة المتفوقين وأهاليهم.

من جانبهم، أعرب الطلبة عن سعادتهم وفرحتهم بهذه اللفتة الكريمة، متقدمين بالشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي .