طرح برنامج الماجستير في «المداواة اللبية السنية» في جامعة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت جامعة عجمان برنامج ماجستير العلوم في «المداواة اللبية السنية» وذلك بعد حصولها على موافقة واعتماد هيئة الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التربية والتعليم في الدولة ضمن برامج كلية طب الأسنان، ليضاف إلى برامجها المعتمدة في درجتي البكالوريوس والماجستير.

وأكد الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، أن طرح جامعة عجمان لبرنامج ماجستير العلوم في المداواة اللبية السنية يأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي في مجالات طب الأسنان المختلفة. مبيناً أن الهدف من طرح هذا البرنامج هو رفد سوق العمل بخريجين متخصصين في العلاج اللبي، وإتاحة الفرصة للطلبة الراغبين في استكمال الدراسات العليا في تخصصات طب الأسنان.

من جانبه، قال الدكتور سالم أبو فناس، عميد كليه طب الأسنان: إن هذا البرنامج، والذي يتألف من 70 ساعة معتمدة، يأتي في إطار استراتيجية الكلية بطرح برامج جديدة تمكّن أطباء الأسنان في دولة الإمارات على وجه الخصوص والمنطقة عموماً من متابعة دراستهم العليا والتخصص في العلاجات السنية واللبية، والذي يعد من التخصصات المطلوبة في هذا المجال.