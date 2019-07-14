«فيتش» و«إس إند بي» تمنحان «جيمس للتعليم» نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت، أمس، وكالة ستاندرد أند بورز «إس أند بي» للتصنيف الائتماني عن منح مؤسسة «جيمس للتعليم» في دبي، التصنيف الائتماني المبدئي «B»، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أيضاً التصنيف نفسه الذي منحته الوكالة للقرض والسندات الصادرة عن «جيمس للتعليم» مع حق الامتياز الأول.

وأصدرت «إس أند بي» تقريراً أمس تضمّن تصنيفها لمؤسسة «جيمس للتعليم»، وذكرت فيه أن المؤسسة تتمتع بتدفقات نقدية جيدة في المستقبل المنظور، كما تحقق هامش أرباح جيداً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإهلاك الدين، إذ تتراوح نسبته بين 30 و35%.

كما أعلنت، وكالة «فيتش» عن منح «جيمس للتعليم» التصنيف «B» لجدارتها الائتمانية، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأيضاً، توقعت «فيتش» أن تمنح «جيمس للتعليم» التصنيف «+ B»، عند إتمام مفاوضات الحصول على قرض جديد.