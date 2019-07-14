«الفجيرة للموارد الطبيعية» تتقاسم الفرحة مع الناجحين في الثانوية العامة

المصدر: الفجيرة - البيان

نظم قسم الاتصال المؤسسي بمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية مبادرة مجتمعية تحت شعار (نتقاسم الفرحة) استهدفت أبناء موظفي المؤسسة البالغ عددهم 31 طالباً وطالبة من خريجي الثانوية العامة.

حيث نفّذ فريق عمل الاتصال المؤسسي زيارات لأهالي الطلبة في منازلهم ومواقع عملهم في إطار حرص المؤسسة ومسؤوليتها المجتمعية في تقاسم الفرحة مع أبناء موظفيها ومفاجأتهم بالورود والهدايا الرمزية معبرين عن مدى فخرهم بهذا النجاح الذي حققه أبناؤهم ومتمنين لهم التوفيق في خدمة وطنهم.

وهنأ المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة ذوي الناجحين، مقدماً الشكر لهم على جهودهم مع أبنائهم، مضيفاً: أن الروح الأسرية التي تجمع موظفي مؤسسة الموارد الطبيعية تدفع إدارة المؤسسة للتواصل معهم ومع أبنائهم وتكريمهم بعد عام مليء بالجهد، ومقاسمتهم فرحة النجاح الباهر الذي حققوه في امتحان الثانوية العامة، متمنياً لهم مزيداً من التحصيل العلمي والتوفيق في حياتهم المقبلة.