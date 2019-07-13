"أبوظبي التقني" 27 طالب وطالبة في قائمة الأوائل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أعلن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني قوائم أوائل برنامج العلوم المتقدمة وثانويات التكنولوجيا التطبيقيه والثانويات الفنية التابعين لمعهد التكنولوجيا التطبيقية والتي تضم 27 طالب وطالبه بواقع 10 طلاب في برنامج العلوم المتقدمة، و 6 طلاب في قائمة أوائل ثانويات التكنولوجيا التطبيقية ، و 11 طالب وطالبة في قائمه أوائل الثانويات الفنية.

ومن جهته قال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن نسبة النجاح في برنامج العلوم المتقدمة في "التكنولوجيا التطبيقية" 100%، ، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية96.2% والثانويات الفنية 88%، موضحا أن جميعهم يرغبون في دراسة العلوم الهندسية والهندسة الميكانيكية وهندسة الصيانة الكهربائية وهندسة الصيانة الميكانيكية وهندسة صيانة الطائرات، وغيرها من التخصصات التي تأتي في إطار جهود القيادة الرشيدة لصناعة الكفاءات و الكوادر الإماراتية التي تشكل في مجملها المصادر الحقيقية والرئيسية للثروة في الدولة خلال مرحلة ما بعد النفط والمستقبل القريب والبعيد.