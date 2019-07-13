300 ألف درهم من «حميد الخيرية» لسداد رسوم خريجي جامعة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، قدمت المؤسسة 300 ألف درهم، استفاد منها خريجو جامعة عجمان من المواطنين وغير القادرين على سداد مديونياتهم الدراسية، وذلك تحقيقاً لسياسة المؤسسة في دعم طلبة العلم من أبناء الأسر المتعسرة مادياً.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام للمؤسسة: إن المؤسسة تولي فئة الطلبة اهتماماً كبيراً وتحرص على تذليل الصعاب التي تواجههم خاصة المادية منها، حتى يتمكنوا من إكمال دراستهم وتحقيق نتائج جيدة تشرف أهاليهم دون أي معوقات قد تؤثر في مسيرتهم التعليمية.

موضحة أن هذه المساعدات تأتي في إطار الاستراتيجية العامة للمؤسسة التي تعمل على تقديم الدعم والعون لجميع فئات المجتمع، وتتلخص أهدافها في العمل في مجال مساعدة الفقراء والمحتاجين وطلاب العلم وتقديم الخدمات الاجتماعية، وكذلك إيصال المساعدات بجميع أنواعها إلى المحتاجين، ونشر الوعي لتحقيق التكافل الاجتماعي بين الناس.