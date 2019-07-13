20 منحة لدراسة تخصّص التمريض لخريجي الثانوية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أعلنت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، أمس، عن إطلاق مبادرة «صناع المستقبل» التي تهدف إلى تقديم 20 منحة دراسية لخريجي الثانوية من المسار المتقدم فقط، لدراسة تخصص التمريض في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، فيما أطلقت المؤسسة حملة «شارك بخيرك لغيرك» لدعم طلبة المؤسسة البالغ عددهم 1971 من المستلزمات المدرسية والحقائب.

منح دراسية

وأوضحت سمية حارب السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، خلال المؤتمر الصحافي، الذي أقيم أمس، أن المؤسسة تستهدف الطلبة والطالبات المتفوقين الحاصلين على معدل 93% فأعلى من الطلبة والطالبات خريجي الثاني عشر، والحاصلين على 1200 درجة في اختبار الامسات، وذلك للطلبة من ذوي الدخل المحدود ممن تقل رواتب عائلاتهم عن 3 آلاف درهم شهرياً.

وأشارت إلى أن المؤسسة قدمت خلال الأعوام الماضية 11 منحة دراسية في الجامعة الأمريكية برأس الخيمة، وأحدهم نال المركز الأول على دفعته في تخصص الهندسة.

وذلك ضمن برنامج المنح الدراسية من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مشيرة إلى أن عدد المتقدمين منذ إطلاق الأسبوع الماضي مبادرة «صناع المستقبل» بلغ 300 طالب وطالبة، مؤكدة أن اختيار تخصص التمريض يأتي بعد الدراسة الشاملة لاحتياجات سوق العمل وربطه بالتعليم العالي لإيجاد فرص عمل لهذه الفئة في المستقبل.

وأوضحت حارب، أن إطلاق الحملة الجديدة «شارك بخيرك لغيرك» تأتي بهدف توفير المستلزمات المدرسية والحقائب لطلبة المؤسسة البالغ عددهم 1971 طالباً وطالبة ضمن 4 مدارس تديرها المؤسسة من 20 جنسية مختلفة، بفضل دعم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، للعملية التعليمية وتكفله بكافة احتياجات طلبة وطالبات المدارس الأربع، مشيرة إلى أن الحملة لن تتوقف على دعم طلبة المؤسسة وإنما ستمتد لدعم الطلبة الخارجين من ذوي الدخل المحدود.

وأشارت إلى أن المدرسة وفرت الدعم لـ500 طالب وطالبة في المدارس الخاصة برأس الخيمة، من خلال دفع المصاريف الدراسية، وتأتي الحملة استكمالاً لحملة «صوغة العيد» التي جمعت أكثر من 20 ألف قطعة من الزي المدرسي الجديد والأحذية والقرطاسية والحقائب، حيث تم التبرع بـ5700 قطعة من حملة «صوغة العيد» على طلبة مدارس رأس الخيمة.

مخيم صيفي

وأضافت حارب: أطلقت أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين التابعة للمؤسسة، مخيمها الصيفي «كواكب الإبداع والابتكار»، أول من أمس، الذي يحتضن 88 طالباً وطالبة، ويستمر حتى 29 أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن المخيم يستهدف صقل جميع المواهب الأدائية والأكاديمية من خلال البرامج الإثرائية الملائمة لقدرات وطاقات الطلبة على أيدي مدربين متخصصين بالتعاون مع المؤسسات العلمية، تحقيقاً لأهداف المؤسسة ورؤيتها في تعزيز ثقافة الابتكار والإنتاجية والتنافسية.وأشارت إلى أن برامج المخيم تتضمن 4 باقات: الذكاء الذهني، والفنون الأدائية، والمهارات الاستثنائية، والأنامل المثمرة.