أوائل اختبار الإمارات الوطني يرجعون تفوقهم إلى أولياء الامور وإدارات المدارس

المصدر: عصام الدين عوض

روى طلبة الثانوية العامة من أوائل اختبار الإمارات الوطني على مستوى كافة أنظمة التعليم بالدولة والذين نجحوا واحرزوا درجات عليا في نهاية امتحان الفصل الدراسي الاخير 2018 - 2019 قصص نجاحهم وتفوقهم بعيدا عن الدروس الخصوصية، حيث أرجعوا حصدهم للدرجات العليا والمراكز الأولى إلى أولياء أمورهم وإدارات مدارسهم.

حقق الطالب المواطن عمر غانم الزرعوني المركز الاول في اختبار الامارات الوطني على مستوى كافة انظمة التعليم بالدولة، بنسبة نجاح 98.2 %.

وروى عمر لـ "البيان" قصة نجاحه وتفوقه في اختبار "إمسات" وفي امتحانات الثانوية للفصل الدراسي الاخير من العام الدراسي الحالي، مهدياً نجاحه إلى أسرته التي وقفت إلى جانبه وساندته ووفرت له الأجواء المناسبة والملائمة حتى تمكن من التفوق.

ويقول الطالب عمر أن مذاكرته اليومية كانت طبيعية مثلها مثل مذاكرة أي طالب مجتهد بعيداً عن الدروس الخصوصية ولكنها كانت بانتظام وأنه رسم وخطط لنفسه مستقبلا يتمنى أن يحققه في الجامعة الامريكية بالشارقة أو جامعة خليفة بأبوظبي، وهو تخصص الهندسة، لأنه يجد نفسه فيه.

الأمر الذي سيمكنه من تحقيق أهدافه وطموحاته، لافتاً إلى أنه يطمح في مواصلة دراسته العليا ومن ثم التحضير للماجستير والدكتوراه في نفس التخصص.

ويقول الطالب يحيى عبدالوهاب نقاوه والحاصل على المركز الثاني في اختبار الإمارات الوطني على مستوى كافة انظمة التعليم بالدولة، بنسبة نجاح 99 % من مدرسة الشويفات الدولية خليفة ( أ ) بنين أبوظبي انه يهدي نجاحه إلى أسرته. وأنه ينوي دراسة جراحة الاعصاب والتخصص فيها بهدف تقديم المساعدة للكثير من الاشخاص الذين يصابون بالشلل الكلي أو النصفي ولا يتمكنون من العلاج حيث تم قبوله بجامعة نيويورك أبوظبي من خلال منحة قدمت له، كما أنه يرغب في اكمال دراسته العليا ومن ثم الحصول على أعلى الدرجات التي تمكنه من اجادة عمله وتقديمه بصورة تلبي طموحه.

وفي ذات السياق تقول الطالبة تالا فؤاد داوود والحاصلة على المركز الثالث في اختبار الإمارات الوطني والتي حققت نسبة نجاح 99 % المسار المتقدم من مدرسة المعرفة الدولية بالشارقة انها تدرس في اليوم 6 ساعات دون كلل لأنها ترغب في الحصول على درجات عليا، مبينة أنها لا تؤمن بالدروس الخصوصية ولم تستعن بها طوال حياتها الدراسية معتمدة على نفسها في آداء واجباتها ما مكنها من التفوق في كافة المواد، كما أنها تنوي دراسة الهندسة في تخصص الطاقة المتجددة بأمريكية الشارقة، لأنها تجد نفسها في ذلك التخصص، متمنية أن تواصل طريقها في دراسته حتى تصل الى غاياتها.

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