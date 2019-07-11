نهيان بن مبارك يشهد تكريم جائزة «عبدالجليل الفهيم» للمتفوقين

المصدر: أبوظبي - وام

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس، الحفل السنوي الذي نظمته جائزة عبدالجليل بن محمد الفهيم للتفوق العلمي لتكريم 22 طالباً وطالبة من أوائل المتفوقين من ثانويات التكنولوجيا التطبيقية ومن الثانويات الفنية للعام الدراسي 2019/‏2018 وذلك في مجلس العائلة بالبطين.

وأعرب محمد عبدالجليل الفهيم، رئيس مجلس أمناء جائزة الفهيم، في كلمته خلال الحفل عن خالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لرعايته الكريمة للجائزة وللقائمين على التعليم في مختلف مؤسسات الدولة التعليمية التي مكنت الجائزة من أخذ دورها الوطني المنوط بها.

تخصصات

من جانبه، قال عيسى عبدالجليل الفهيم، عضو مجلس أمناء الجائزة الأمين العام لوقف عبدالجليل الفهيم، أن مؤسسة عبدالجليل الفهيم وعائلته الخيرية اختارت هذه الفئة من الطلاب لتسليط الضوء على هذه التخصصات من أجل تشجيع الطلاب المواطنين على الانخراط فيها لتأهيل الكادر الفني والتقني الوطني وتوفير فرص العمل لهم في سوق العمل المحلي خاصة في الجهات والمؤسسات التي يكون فيها العنصر الوطني ضرورياً ومطلوباً.

حضر الحفل الدكتور عبدالرحمن الحمادي المدير العام لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والدكتور أحمد العور مدير عام معاهد التكنولوجيا التطبيقية، وأولياء أمور الطلبة المتفوقين وعدد من طلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية في الدولة.

تشجيع

من جانبهم عبر الطلبة المتفوقون وأولياء أمورهم عن سعادتهم وشكرهم لمجلس أمناء جائزة عبدالجليل الفهيم على هذه المبادرة السنوية التي تحتفي بالمتفوقين من أبناء الدولة وتشجيعهم على مواصلة اجتهادهم في المثابرة لتحقيق ما يطمحون له في حياتهم المهنية والعملية.