منح مجانية لأصحاب الهمم في «بريطانية دبي»

المصدر: دبي ــ مرفت عبد الحميد

كشف البروفيسور الدكتور عبد الله الشامسي مدير الجامعة البريطانية في دبي لـ«البيان» عن طرح الجامعة لمنح دراسية تصل إلى 40% للمشتركين في برنامج «إسعاد» الخاص بشرطة دبي، وفزعة التابع لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية.

وذلك لبرامج البكالوريوس. وأضاف أن الجامعة ستطرح كذلك منحاً دراسية خاصة للعاملين في حكومة دبي، بحيث يحصل طالب دكتوراه على 25%، وطالبا ماجستير على نفس النسبة، بشكل سنوي، إضافة إلى أن كل جهة ترشح 5 طلاب يحصلون على منحة قدرها 20%.

وتم اعتماد المنح الدراسية للطلبة المتميزين في الدراسات العليا بحيث يتم منح الطلبة الحاصلين على معدلات متميزة في برامج البكالوريوس منحة قدرها 15% لدراسة الماجستير، كما أن الطلبة الحاصلين على معدلات عالية في الماجستير سيحصلون كذلك على نفس النسبة لدراسة الدكتوراه، مشيراً إلى أن أصحاب الهمم يتم معاملتهم معاملة خاصة حيث تم منح أحد الطلبة من هذه الفئة منحة دراسية كاملة العام الأكاديمي الماضي.

3 برامج

وأشار البروفيسور عبد الله إلى أن الجامعة تعتزم طرح 3 برامج جديدة في البكالوريوس وهي الهندسة الالكتروميكانيكية، والعمارة، والهندسة الصناعية، في حال توفر العدد الكافي من الطلبة المتقدمين، وذلك خلال العام الأكاديمي القادم، مشيراً إلى أن الجامعة كانت قد طرحت برنامجي الذكاء الاصطناعي وإدارة المعلومات العام الفائت.

وأوضح أن أهم تطور استحدثته الجامعة على برامج البكالوريوس هو الاتفاقية التي عقدتها الجامعة أخيراً مع جامعة غلاسكو إحدى الجامعات العريقة في بريطانيا، والتي تتيح للطالب اختيار الدراسة في الجامعة البريطانية لمدة عامين ثم الانتقال للدراسة لمدة عامين آخرين في «غلاسكو» في حال أهله معدله الدراسي لذلك والحصول على البكالوريوس من أي من الجامعتين، وذلك على طريقة(2+2).

وقال إن «غلاسكو» جامعة عريقة تم إنشاؤها منذ 500 عام وتعتبر عضواً ضمن أفضل 20 جامعة، مشيراً إلى أن التعاون معها في تدريس طلبتنا يعد نقلة نوعية في التعليم العالي، مضيفا أن الجامعة البريطانية لن تقتصر على تقديم المنح الدراسية لطلبة البكالوريوس وإنما تقدم لهم برامج أخرى خارج الصف الدراسي.

حيث نظمت أخيراً لعدد من طلبة البكالوريوس زيارة رسمية لعدد من الجامعات في المملكة المتحدة البريطانية وأيضا إلى مقر مصنع «رولز رويس» واحدة من أكثر السيارات رفاهية وأغلاها ثمناً، للاطلاع على صناعة هذا النوع من السيارات. ومن ناحية أخرى أوضح أن الجامعة تعتزم التوسع في عدة برامج للماجستير، كما أن الجامعة طورت كذلك هيكلة كلية التربية فعوضاً عن أنها كانت تقتصر على تخصص واحد بالتركيز على مواد مختلفة أصبحت تضم 7 تخصصات متوازية ومستقلة، في 4 برامج للبكالوريوس .

اختيار

أوضح البروفيسور الدكتور عبد الله الشامسي أنه تم اختيار عدد من طالبات الجامعة البريطانية في دبي للمشاركة في فصل دراسي كامل يقدم لهن من كلية آل مكتوم في اسكتلندا ويشمل عدة برامج منها التعددية الثقافية والتسامح وعدة برامج مختلفة بالإضافة إلى التعرف على الحياة في اسكتلندا.