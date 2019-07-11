«تمكين» يتيح لـ «الراسبين» تخطي امتحان الإعادة 15 الجاري

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أفادت وزارة التربية والتعليم أن برنامج «تمكين» الإلكتروني سيكون متاحاً للطلبة ابتداء من منتصف يوليو الجاري حتى الأسبوع الأول من الدراسة، من خلال بوابة التعلم الذكي ليساعد الطلبة الراسبين ويمكنهم من المهارات اللازمة لتخطيهم امتحان الإعادة، في 10 مواد وهي:

(التربية الإسلامية واللغتان العربية والإنجليزية، والرياضيات والعلوم والكيمياء والفيزياء والأحياء والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية)، لطلبة مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، للصفوف من الرابع إلى الحادي عشر بكافه مساراته (العام والمتقدم والتخصصي والنخبة)، والطلبة الغائبين عن كامل العام الدراسي بسبب حاله صحية أو التواجد خارج الدولة للعلاج.

وفي حال عدم تحقيق الطلبة درجة الاجتياز لمادة أو أكثر يترتب عليه بقاء الطالب في الصف نفسه، وتعمل الوزارة حاليا على إعداد دليل يشرح للطلبة كيفية استخدام النظام لتيسير تعليمهم وجعله متاح على موقع الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن برنامج تمكين يوفر دروساً تعليمية لطلبة الصفوف من الرابع حتى الحادي عشر، الذين لم يستطيعوا اجتياز ثلاث مواد أو أقل من مواد المجموعة (A) في امتحانات نهاية العام الجاري ويؤهلهم للانتقال إلى الصفوف التالية. وأوضحت الوزارة أن البرنامج يتطلب من الطالب الدخول على النظام واجتياز 30 ساعة على الأقل قبل مرحلة التقييم الختامي.

كما سيخضع الطلبة الملتحقون بالبرنامج بامتحانات الإعادة، ولفتت إلى أنها ستتابع تعليم الطلبة من خلال البرنامج الإلكتروني والتأكد من التزامهم بعدد ساعات التدريب المقررة قبل إلحاقه بامتحانات الإعادة.

وذكرت الوزارة ان الطلبة يمكنهم فتح البرنامج والاستفادة من البرنامج التدريبي والدروس، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها.

وحددت الوزارة 4 مرتكزات لأسس التطبيق وهي منح الطلبة فترة زمنية لا تقل عن 4 أسابيع للتعلم الذاتي، والخضوع لاختبار إلكتروني في مواد دراسية محددة لمرة واحدة فقط، وتحقيق درجة الاجتياز في جميع المواد التي تقدم فيها، ويمكنه من الانتقال للأعلى، وفي حال عدم تحقيق درجة الاجتياز لمادة أو أكثر يترتب عليه بقاء الطالب في الصف نفسه.