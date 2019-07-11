طلبة المدرسة الإماراتية يحققون 4 مراكز متقدمة في الـ «روبوكوب» بأستراليا

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

حقق منتخب المدرسة الإماراتية، أبطال سلسلة مسابقات الروبوت والذكاء الاصطناعي 2019، في مسابقة Roobocup بدولة أستراليا بمدينة سيدني، أربع مراكز متقدمة ضمن المسابقة.

حيث حصد المركز الأول في مسابقة onstage، والمركز الثالث في مسابقة rescue line، والمركز الثالث cospace، والمركز الرابع في مسابقة soccer open، ومثل المنتخب 20 طالباً وطالبة من المدرسة الإماراتية خلال الفترة من 2 حتى 8 يوليو.

ومن جهتها، قالت آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، إن مسابقة Roobocup، هي إحدى المسابقات ‏العالمية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتشجع المسابقة على العمل بروح الفريق الواحد، وتتضمن ثلاثة مجالات، وتستهدف الطلبة من الصف السادس حتى الثاني عشر، ويتميز هذا النوع من المسابقات بعدم اشتراطه نوعاً معيناً من الروبوتات.

وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم، جاءت بخطة مسبقة، تم من خلالها استحداث وتبني مسابقات وطنية في مجال الروبوت والبرمجة والذكاء الاصطناعي، وفق معايير المسابقات العالمية، بغرض تأصيل روح التنافس والقدرة على التفكير الإبداعي بين المتعلمين، وتمهيداً لإشراكهم في المسابقات العالمية في مجال الروبوت والبرمجة والذكاء الاصطناعي، إيماناً منها بأن الروبوت والبرمجة والذكاء الاصطناعي، بات من أهم الأدوات التعليمية المبتكرة المحفزة لحزمة المهارات العليا في التفكير الإبداعي لدى الطلبة، لذا، جاء اهتمام الوزارة بالبرامج والأنشطة التي تعمل على توجيه المتعلمين لمجالات الثورة الصناعية الرابعة، بما يتماشى مع توجهات الدولة ومستهدفاتها.