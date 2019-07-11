«حمدان التعليمية» تطلق كتابين حول الإرشاد النفسي للموهوبين

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، ندوة لتقديم كتابين حول الإرشاد النفسي والأكاديمي والمهني للطلبة الموهوبين، هما الأول من نوعهما في الوطن العربي.

وعقدت الندوة في مقر المؤسسة بدبي، بحضور الأستاذ الدكتور عبد الله الجغيمان، رئيس الجمعية العالمية لأبحاث تطوير الموهبة والتميز، ومؤلف الكتابين وهما: «الدليل العملي لإرشاد الطلبة ذوي الموهبة نفسياً وأكاديمياً» و«الدليل العملي في التخطيط للمسارات المهنية للطلبة ذوي الموهبة».

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «الندوة إضافة نوعية في تعزيز جهود تأهيل الطلبة الموهوبين وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم من خلال الإرشاد العلمي والنفسي والمهني، ودفعهم للعمل بجد واستغلال طاقاتهم الشابة في صناعة غد أفضل لدولة الإمارات».

أوضح الدكتور عبد الله الجغيمان في الندوة أن الكتاب الأول «الدليل العملي لإرشاد الطلبة ذوي الموهبة نفسياً وأكاديمياً» يهدف إلى مساعدة العاملين في مجال تربية الموهوبين، وكذلك المرشدين التربويين في المدارس والمراكز التربوية المختلفة على التعرف على الاحتياجات النفسية والاجتماعية للطلبة ذوي الموهبة، ومن ثم تقديم الرعاية المناسبة لهم، والاستجابة لمتطلبات النمو الانفعالي والاجتماعي الصحي.

واستعرض الجغيمان كتابه الثاني «الدليل العملي في التخطيط للمسارات المهنية للطلبة ذوي الموهبة». وأوضح أنه يهدف في المقام الأول إلى مساعدة الجهات المعنية ببرامج الموهوبين، وكذلك الأخصائيين النفسيين والمرشدين التربويين وأولياء الأمور على التخطيط للنمو المهني والمستقبلي للطلبة ذوي الموهبة، والمساعدة في كيفية التخطيط الجامعي والمهني لهم.