1600 طالب يؤدون اختبار «الأمسات» في جامعة دبي

المصدر: دبي - وام

بدأت جامعة دبي في تنظيم اختبارات «الأمسات» بمقرها الرئيسي في مدينة دبي الأكاديمية، وذلك بعد اختيار وزارة التربية والتعليم للجامعة لتكون مركزاً لتنظيم الاختبارات في المدينة الأكاديمية.

وبلغ إجمالي عدد من أدوا الاختبارات في الجامعة حتى بداية يوليو الحالي 1600 طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد من يؤدون الاختبارات في الجامعة إلى حوالي 10 آلاف طالب وطالبة حتى نهاية العام الحالي، وخاصة بعد ظهور نتائج امتحانات الثانوية العامة في الدولة.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، أهمية هذا الاختبار ودوره في رفع مستوى التعليم العالي في الدولة، والحفاظ على جودة التعليم في الجامعات التي كانت ولا تزال الصرح المعرفي الحقيقي لقياس تطور الشعوب ومستقبل الأجيال، لافتاً إلى أن اختبار «الأمسات» يساعد وزارة التربية والتعليم على تقييم أداء المدارس في الدولة، ويساهم في اتخاذ القرارات المناسبة لتحسين نظام التعليم.

واعتبرت سارة سليمانوفا المشرفة على امتحانات «الأمسات» في جامعة دبي، أن المبنى الحديث والذكي والصديق للبيئة وتجهيزاته المتطورة ساهمت إلى حد كبير في تأمين الأجواء المناسبة لطلبة الأمسات الذين يتوافدون إلى جامعة دبي من كافة المدارس الخاصة والرسمية في الدولة.