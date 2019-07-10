حاكم رأس الخيمة: المكتسبات الوطنية انعكاس لاهتمام الدولة بالتعليم العالي

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، الدكتور المهندس علي غانم الطويل، الحاصل على شهادة الدكتوراه في التفكير الاستراتيجي واستشراف المستقبل، والدكتورة أسماء أحمد النعيمي، الحاصلة على شهادة الدكتوراه في السعادة المؤسسية في الإمارات، وذلك من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

وقال سموه: إن الإنجازات الحضارية والمكتسبات الوطنية التي حققتها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي هي انعكاس لاهتمام الدولة بالتعليم العالي والبحث العلمي وسعيها للارتقاء بالمعرفة بين أبنائها.