دبي العطاء تطلق برنامجاً للتعليم العالي في أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي العطاء»، جزء من «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أمس، عن إطلاق برنامج لمدة عامين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لدعم النمو المتسارع في التعليم العالي قيمته 5,510,250 درهماً إماراتياً (1.5 مليون دولار أمريكي)، وسيتم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة «التعليم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» (ESSA)، يستفيد منه الطلاب والخريجون والمؤسسات التعليمية ضمن قطاع التعليم العالي في دول عدة بالمنطقة.

وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء «نؤمن بأن استثمار دبي العطاء للمرة الأولى في قطاع التعليم العالي سيساعد على تمهيد الطريق للطلاب وخريجي التعليم العالي للوصول إلى فرص التوظيف، وسيلعب دوراً مركزياً في تطوير اقتصادات ومجتمعات ناجحة ومستدامة». وقال الدكتور أولاف هان، مدير مؤسسة «التعليم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى»: «هناك فرصة سانحة لتعزيز العلاقة بين التعليم والعمل بطريقة أكثر فاعلية لشباب أفريقيا وأرباب العمل. ومع ذلك، هناك تحديات كبرى يجب التغلب عليها».