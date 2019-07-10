ديفيد شميدت رئيساً لـ «أمريكية دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت الجامعة الأمريكية في دبي تعيين الدكتور ديفيد شميدت في منصب رئيس الجامعة، وذلك قُبيل انطلاق العام الأكاديمي الجديد.

وسيسهم الدكتور شميدت في الارتقاء بمكانة الجامعة في القطاع التعليمي نحو آفاق جديدة بفضل ما يمتلكه من خبرة ورؤية عميقة وقدرٍ كبير من الحماسة. وسيحلّ مكان الدكتور لانس ديماسي الذي تقاعد العام الفائت بعد رحلة مهنية تولى فيها رئاسة الجامعة الأمريكية في دبي منذ عام 1997.

وينضم الدكتور شميدت إلى الجامعة قادماً من جامعة «ميدل تينيسي» الحكومية، حيث كان يشغل منصب نائب العميد للشؤون الدولية وأستاذ الدراسات العالمية والجغرافية الإنسانية منذ عام 2011. وتمحورت مسؤولياته في هذه الأدوار حول قيادة برامج الجامعة الدولية والعالمية، فضلاً عن الإشراف على أنشطة ومبادرات تنسيب وتسجيل واستبقاء الطلاب الأجانب فيها. وعلاوة على ذلك، أشرف الدكتور شميدت على مكتب التعليم في الخارج ومكتب قبول الطلاب الأجانب وخدمات الباحثين ومعهد «كونفوشيوس» ومركز الشرق الأوسط ومركز جنوب شرق آسيا التابعين لجامعة «ميدل تينيسي» الحكومية.