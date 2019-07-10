«المدينة الجامعية» بعجمان تحصل على اعتماد «الأسنان والصيدلة»

المصدر: عجمان - وام

حصلت كلية المدينة الجامعية في عجمان على الاعتماد الأكاديمي من وزارة التربية والتعليم - شؤون التعليم العالي لبرنامجيها الجديدين بكالوريوس جراحة الأسنان وبكالوريوس الصيدلة، فيما تم فتح باب القبول لفصل الخريف 2019.

وبارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس أمناء الكلية هذا الإنجاز، معرباً عن سعادته بإضافة هذه البرامج الجديدة في مجال العلوم الصحية، والتي تدعم الطلب على الرعاية الصحية عالية الجودة في دولة الإمارات، مشجعاً الكلية على الاستمرار في التفوق الأكاديمي في تقديم هذه البرامج مع المرافق والمختبرات الحديثة. من جهته أعرب عمران خان رئيس الكلية عن تطلعه إلى تعليم جيل جديد من المتخصصين في الرعاية الصحية، والتي ستوفر خدمات عالية الجودة، وتقدم مساهمات كبيرة لقطاع الرعاية الصحية.