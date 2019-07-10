«خليفة التربوية» تستضيف ورشة «الإبداع في تربية الطفل»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

نظمت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، أمس، ورشة عمل بعنوان الإبداع والابتكار في تربية الطفل، تناولت عدداً من المفاهيم حول مراحل النمو الذهني للطفل كمدخل أساسي للتربية والإبداعية، وتنمية قدرات الأمهات والآباء على المرونة والتجديد في أساليب التربية.

وقدمت الورشة الدكتورة جميلة خانجي مستشارة الدراسات والبحوث بمؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، بحضور أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للجائزة، وقيادات مدرسية، وتربوية. وأكدت أمل العفيفي لـ «البيان» إن هناك كثيراً من الأنشطة تعزز الإبداع والابتكار لدى الأطفال، مشيرة إلى أن ذكاء الطفل ينمو بسرعة خلال السنوات الأولى من حياته. واستعرضت الدكتورة جميلة خانجي خلال الورشة تطبيقاً عملياً لأحدث الممارسات التربوية التي تعزز من مفاهيم الإبداع والابتكار في التربية الحديثة للطفل، من خلال مفهوم التربية الإبداعية الذي يصقل شخصية الطفل.