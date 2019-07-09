«صحة دبي»: قبول 151 طالباً وطالبة لدراسة الطب

المصدر: Ⅶ دبي - عماد عبد الحميد

كشفت الدكتورة وديعة شريف مديرة إدارة التعليم الطبي بهيئة الصحة في دبي أن عدد المستفيدين من برنامج طب وعلوم الذي أطلقته هيئة الصحة في دبي عام 2016 للمواطنين الراغبين بدراسة الطب والتخصصات الطبية المساندة بلغ 151 طالباً وطالبة، على أن يتم فتح باب التسجيل غداً وحتى 15 أغسطس المقبل، كما أعلنت عن فتح باب القبول للسنة الحالية لمن تتوفر فيهم المعايير المحددة من قبل الهيئة.

وأوضحت أن الهيئة تقوم بمنح الطالب راتباً شهرياً 6500 درهم لتخصص الطب والجراحة و5000 درهم للتمريض والطب المساند بالإضافة لقيمة الحاسب الآلي 2500 درهم لمرة واحدة خلال الرعاية و3000 درهم لشراء الكتب سنوياً، ويتم توفير تأمين صحي أيضاً خلال فترة الرعاية.

كما كشفت الدكتورة وديعة عن معدلات وشروط القبول لكل تخصص حيث يتم قبول الحاصلين على 90% فأكثر لدراسة الطب العام والجراحة ولدراسة التمريض أو العلاج الطبيعي يجب ألا يقل مجموع الدرجات عن 80% وكما يُشترط الحصول على 85% لدراسة الطب المساند (المختبرات والأشعة والتخدير) و80% للصيدلة.

وأوضحت أن الشروط والمعايير التي حددتها الهيئة للمتقدمين تشمل أن يكون المرشح للبرنامج من مواطني الدولة، وأن يكون لائقاً صحياً بموجب تقرير طبي صادر من الجهات المختصة بالهيئة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون قد تخرج في برنامج الخدمة الوطنية في دولة الإمارات (للذكور فقط) أو إبراز ما يفيد بتأجيل الدورة بالنسبة له أو إعفائه منها.

وأفادت بأن الحصول على قبول أكاديمي مباشر (غير مشروط بمتطلب سابق) لمؤهل البكالوريوس والدبلوم العالي من المؤسسات الأكاديمية المعترف بها في الدولة وفي التخصصات المحددة من قبل الهيئة، وألا يكون قد سبق فصله من أي جهة تعليمية لأسباب تأديبية وسبب أو بسبب عدم انتظامه في الدراسة دون عذر مقبول، وألا يكون قد سبق فصله من أي جهة عمل حكومية أو خاصة لأسباب تأديبية، وألا يكون موظفاً بصفة دائمة أو مؤقتة أو بدوام جزئي لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة في الدولة أو خارجها.