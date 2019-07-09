تدريب طلبة من جامعة عجمان على أنظمة السكك الحديدية

المصدر: Ⅶ عجمان ــ عصام الدين عوض

قامت شركة «ألستوم» (Alstom) العالمية، التي اضطلعت بتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة في الدولة، ومن ضمنها مشروع ترام دبي، بتدريب طلبة جامعة عجمان على أحدث أنظمة صناعة وصيانة السكك الحديدية، ويعد ذلك التدريب المكثف، الذي من المتوقع أن يتبعه تدريب آخر، ثمرة لاتفاقية شراكة مهمة وقعتها شركة «ألستوم» مع جامعة عجمان في أبريل، بالتناغم مع جهود الجامعة في تنمية وعي الطلبة.

وكانت شركة «ألستوم»، والتي لها باع كبير في أنظمة النقل المتكاملة والإشارات والقاطرات، قامت بتنفيذ مشروع ترام دبي، وهو أول ترام في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذا طريق مترو 2020.

وخاض 16 طالباً وطالبةً من طلبة جامعة عجمان تدريباً مكثفاً على أنظمة السكك الحديدية مدته أسبوعان بالتعاون مع شركة «ألستوم». وتم تعريف الطلبة المشاركين بأنظمة النقل عبر السكك الحديدية وكذا العمليات ذات العلاقة وأنظمة الصيانة والتوعية بالسلامة وإدارة الصيانة فضلاً عن إدارة الجودة، وذلك بحسب الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان أن الجامعة لاتألو جهداً في تنمية وعي الطلبة بكل مناحي الحياة، وبخاصة فيما يتعلق بالقضايا الراهنة كصناعة السكك الحديدية، مبيناً أن ذلك الأسلوب الاستباقي في التعليم والتدريب المتنوع يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، لافتاً إلى أن جامعة عجمان وقعت العشرات من اتفاقيات الشراكة لمساعدة الطلبة على إتقان جميع مهارات الحياة.