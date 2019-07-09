«طرق دبي» تبدأ تنفيذ «أجيال» لتدريب الطلبة

المصدر: ■ دبي - البيان

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ البرنامج التدريبي الصيفي «أجيال»، والذي تقوم إدارة الموارد البشرية والتطوير من خلاله بتدريب مجموعة من طلاب وطالبات المرحلتين الثانوية والجامعية، وهي مبادرة تطلقها الهيئة سنوياً في إطار حرصها على غرس قيمة العمل وإكساب المهارات العملية للطلبة من مواطني الدولة، والذي بدأ تنفيذه عملياً في 8 يوليو الجاري ويستمر لغاية 8 من أغسطس المقبل.

وقال منصور الفلاسي، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في الهيئة:«إن برنامج التدريب الصيفي «أجيال» يستقطب أبناء الدولة من المرحلتين الثانوية والجامعية من أجل تعزيز قيمة العمل وأهميته لديهم، وشغل أوقات فراغهم عبر تأدية مهام عملية تكسبهم مهارات مفيدة للمستقبل، مشيراً إلى أنه ولأول مرة هذا العام تم توفير فرصة التسجيل في البرنامج عن طريق موقع وظائف دبي «Dubai Careers».

وأضاف:«أن التدريب الصيفي يُساهم في إكساب الطلبة الخبرات المتعددة من خلال دمجهم في مختلف القطاعات والمؤسسات والإدارات التابعة للهيئة، ما يحقق الأهداف الموضوعة للبرنامج من ترسيخ الشعور بالمسؤولية، وتدريب الطلبة على التقيد بالمواعيد واحترام الأنظمة المؤسسية، مما يحقق رؤية حكومتنا الرشيدة الرامية إلى اعتبار فئة الشباب القوة الدافعة لبناء مستقبل مزدهر».

وأوضح:«أن البرنامج يستهدف المواطنين في المرحلتين الثانوية والجامعية وأنه تم تخصيص مكافآت شهرية للمشاركين في البرنامج ».