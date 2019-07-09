ملتقى السمالية ينظم فعاليات تراثية

المصدر: ■ أبوظبي - وام

واصل ملتقى السمالية الصيفي 2019 في دورته الـ26 فعالياته في جزيرة السمالية بأبوظبي بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من منتسبي النادي وعدد من المراكز المتخصّصة في السباحة.

ويأتي الملتقى الطلابي الذي ينظمه نادي تراث الإمارات تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي في إطار برنامج النادي السنوي للأنشطة والفعاليات الذي يركز على إقامة الملتقيات التراثية خلال فترة إجازات المدارس، بهدف شغل أوقات فراغ الطلبة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وتضمنت فعاليات الملتقى التي تستمر حتى 31 يوليو الجاري جولة في الواجهة البحرية بالسفينة التراثية، تعرف خلالها الطلبة على الإرث البحري، وشاركوا في تجربة ركوب الخيل.

وفي العين نظم مركز العين الشبابي ورشة عمل حول العادات والتقاليد الإماراتية، فيما نظم مركز العين النسائي جولة تعريفية للطالبات في المعرض التراثي.

وانطلقت فعاليات المراكز النسائية بتعليم الطالبات أصول التراث الإماراتي العريق، حيث بدأ مركز أبوظبي النسائي فعالياته بتعليمهن القرآن الكريم وأحكامه والتجويد، إضافة إلى ورش للحرف اليدوية والرسم، بينما أضاف مركز السمحة النسائي بصمة تراثية منوعة من خلال الورش التي أقامها للأشغال اليدوية.

وأعرب سعيد المناعي مدير إدارة الأنشطة في نادي تراث الإمارات عن سعادتهم بإقامة هذه الفعالية السنوية، لافتاً إلى التزايد المستمر في أعداد الحضور والمشاركين في الملتقى.

بيئات

وأضاف أن القرية التراثية وما تشمله من بيئات مختلفة تسعى لنقل المعلومة الصحيحة عن طريق المشرفين المختصين، ونظمت جولة خاصة في جزيرة السمالية ليتعرف المشاركون عليها كمحمية طبيعية، وعلى شجرة الغاف الموجودة في الجزيرة والتي أصبحت رمزاً لعام التسامح.

وأوضح المناعي أن هناك مراكز حضرت إلى الجزيرة في اليوم الأول للملتقى، وباقي المراكز أقامت فعالياتها في مقارها، مشيراً إلى أنه ستكون هناك ورشة خاصة عن النخيل وتاريخه بالتعاون مع مركز زايد للدراسات والبحوث فضلاً عن زيارات للمتاحف والمعارض .