550 طالباً ينضمون لـ«أصدقاء الشرطة» في أبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت في مدينتي أبوظبي والعين، فعاليات برنامج " أصدقاء الشرطة " الصيفي خلال إجازة الفصل الدراسي الثاني تحت شعار " أجيال التسامح " .

و استقبل 550 طالباً منهم 6 من اصحاب الهمم وطالب واحد من ابناء الشهداء و 180 من العين ، وتتراوح أعمارهم بين 5 و14 سنة، ، حتى 25 من يناير العام الحالي في أبوظبي بمدرسة فرجينيا الدولية الخاصة وفي العين بنادي ضباط الشرطة.

ونظم البرنامج قسم العلاقات الاجتماعية والتوجيه بإدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات بالتعاون مع شركة كيدز فاكتوري وبمشاركة من أبناء وبنات الضباط وضباط الصف والمدنيين العاملين في شرطة أبو ظبي، وأبناء المتقاعدين والقوات المسلحة.