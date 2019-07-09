«حمدان التعليمية» تطلق مبادرة «ملتقى التميز المدرسي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن إطلاق مبادرة «ملتقى التميز المدرسي» على مستوى مدارس الدولة بهدف إثراء البيئة المدرسية، ودعم دور المدرسة الإماراتية في مجال الابتكار ورعاية الموهوبين، وتعزيز استقطاب المستهدفين في فئتي المدرسة والإدارة المدرسية المتميز للمشاركة في جوائز حمدان للتميز.

وتسعى المبادرة إلى اكتشاف المدارس المتميزة ونشر ثقافة التميز بين الطلاب والإدارات المدرسية وتأهيل كوادر الإدارات واطلاعهم على أحدث الممارسات والأدوات للارتقاء بمختلف الأنشطة التعليمية والتدريبية ودفعها إلى آفاق جديدة من التميز، ونشر ونقل المعارف والتجارب والخبرات المتميزة وتعميق ثقافة التميز من خلال عرض وتوثيق أفضل الأعمال الفائزة في مختلف فئات جائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دوراتها السابقة.

من جهته قال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «يمثل ملتقى التميز المدرسي منصة تجتمع فيها نخبة العقول والكفاءات والخبرات التعليمية الوطنية بهدف المساهمة في رفع مستوى الوعي التربوي والمجتمعي إلى المزيد من التميز وترسيخ هذا التميز ليصبح نهجاً يسير عليه المعنيون بالأداء المدرسي للارتقاء بأداء الطلاب والموهوبين وخلق جيل جديد مبتكر متسلح بأحدث المعارف، ويمتلك الأدوات التي تؤهله لصناعة مستقبل الإمارات».

وأضاف المهيري: «تهدف جوائز مؤسسة حمدان إلى تعزيز جهود المدارس وإدارات المدارس إلى تحقيق المزيد من التميز، وسنسعى من خلال المبادرة إلى تقديم خبراتنا واستعراض أفضل تجارب المدارس في إدارة التعليم وإتاحة المجال أمام كوادر تلك المدارس إلى خلق المزيد من الفرص و ابتداع حلول غير تقليدية لتأهيل الطلاب وإكسابهم مختلف المهارات».

وقالت فاطمة الهاشمي مدير إدارة التميز: «نسعى من خلال مبادرة ملتقى التميز المدرسي إلى التواجد في مدارس الدولة وطرح ومناقشة المواضيع المتعلقة بالتميز التعليمي وآليات الابتكار والتدريب».

وأضافت الهاشمي: «ستتضمن المبادرة كذلك عرض معاييرالتميز في فئة المدرسة والإدارة المدرسية وتشجيع الإداريين على المشاركة الفعالة في الجائزة، وهو ما سيقودهم نحو تحقيق المزيد من التميز من خلال استحداث آليات وقوانين وبرامج لإثراء البيئة المدرسية ودفع الطلاب إلى المزيد من النجاحات».