نماذج تدريبية لامتحانات الإعادة في 3 مواد لطلبة الثاني عشر

المصدر: Ⅶ دبي - رحاب حلاوة

أعدت وزارة التربية والتعليم نماذج تدريبية لامتحانات الإعادة للصف الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم، وأتاحت التدريب عليه في أي مدرسة حكومية مرحلة ثانوية (لطلبة المدرسة نفسها أو لطلبة المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم) وتشمل 3 مواد دراسية (الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء) وحددت فترة التدريب لهذه المواد قبل يوم من تطبيق الامتحان وتنتهي بنهاية دوام المدرسة.

وتنطلق اليوم امتحانات الإعادة لطلبة الصف الثاني عشر بمساريه «العام والمتقدم»، لنهاية العام الدراسي المنصرم، وتستمر حتى يوم 11 من الشهر ذاته، ودعت وزارة التربية الطلبة لزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على مقررات الإعادة.

ومن المقرر أن يؤدي الطلبة الامتحانات على ثلاث فترات تستهدف 3 مواد مختلفة، حيث يبدأ امتحان الفترة الأولى من الساعة 9 صباحاً إلى 10:30، والفترة الثانية من الساعة 11 إلى 12:30، والثالثة من 1 إلى 2:30، فيما عدا اليوم الأخير يتم إجراء الامتحان على فترتين، لكلا المسارين.

وبحسب الجداول المعتمدة، يستهل طلبة الثاني عشر «العام والمتقدم» الامتحان بمادة الرياضيات في الفترة الأولى، يليها اللغة العربية في الفترة الثانية، وأخيراً التربية الإسلامية في الفترة الثالثة.

ويؤدي الطلبة الامتحان في اليوم الثاني «الفترة الأولى»، في «الأحياء أو الكيمياء» لطلبة «العام»، والكيمياء فقط لطلبة «المتقدم»، يليها اللغة الانجليزية «الفترة الثانية»، والدراسات الاجتماعية «الفترة الثالثة»، ويختتمون امتحانات الإعادة في اليوم الثالث بمادتي الفيزياء «فترة أولى»، والعلوم الصحية «فترة ثانية» وأخيرة. كما اعتمدت الوزارة المقررات الدراسية التي سيمتحن فيها الطلبة المتقدمون لامتحانات الإعادة، ووضعتها على موقعها الإلكتروني.