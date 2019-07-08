350 طالباً وطالبة يشاركون في برنامج جامعة الإمارات

المصدر: العين - وام

انطلقت فعاليات البرنامج الصيفي الذي تنظمه جامعة الإمارات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بإشراف أكاديميين ومدربين من جامعة الإمارات بمشاركة 350 طالباً وطالبةً من مختلف المدارس الثانوية من إمارات الدولة والذي يستمر أسبوعين.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد البيلي مدير الجامعة أهمية احتضان الجامعة للبرنامج الصيفي الذي يعد فرصة ثرية لطلبة المدارس لاكتشاف مهاراتهم وتعزيز قدراتهم وصقل مواهبهم في المجالات الأكاديمية والتقنية، والقيادية، والحياتية، والتواصل الفعال والتفاعل اليومي مع الأكاديميين ومعايشة الحياة الجامعية الحقيقية.

وأشار إلى أن جامعة الإمارات تؤكد حرصها الدائم على تدعيم الجهود المشتركة وتفعيل أواصر التعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال تأهيل الكفاءات وتعزيز المهارات استهدافاً لمتطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021 وتحقيق مئويتها 2071.

منوها بأن رؤية القيادة الرشيدة في منح الشباب الثقة والعمل على تعزيز مهاراتهم قد عزز من موقع دولة الإمارات بأن تكون في صدارة التنافسية العالمية، بحيث أصبح شباب دولة الإمارات يملكون مهارات عالمية تؤهلهم لقيادة المستقبل والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة للدولة.

مهارات

ومن جهته ذكر الدكتور عتيق المنصوري النائب المشارك لشؤون الطلبة بالجامعة أن المهارات بكافة أشكالها وأنواعها تلعب دوراً مهماً في تعزيز المواهب الطلابية وهذا البرنامج الصيفي يتيح للطلبة فرصة السكن في الحرم الجامعي مع الوجبات الغذائية، بهدف خلق التفاعل اليومي مع المناخ العلمي والأكاديمي الذي توفره جامعة الإمارات لمدة أسبوعين.

وتم توزيع البرامج على فئات تشمل التقنيات التطبيقية ومحاكاة الطيران، والمهارات اللغوية باللغتين العربية والإنجليزية، وعلوم الرياضيات، والبرامج العلمية التي تعنى بالفيزياء الممتعة والجيولوجيا، والاستشعار عن بعد والطباعة ثلاثية الأبعاد والزراعة المائية وطائرات بدون طيار (الدرون)، وتوفير برامج خاصة بالأنشطة الفنية مثل فن الرسم للقصص المصورة والرياضية وبرامج رياضة كالدراجات الهوائية والكاراتيه والسباحة ورياضة الدفاع عن النفس.