الجامعة البريطانية في دبي تحتفل بعيدها الـ 15

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

احتفلت الجامعة البريطانية في دبي، بمرور 15 سنة على طرحها أول برنامج، حيث تأسست الجامعة في عام 2003، بموجب قانون حكومي لحاكم دبي آنذاك، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، لتكون الجامعة الرائدة في مجال الدراسات العليا القائمة على البحث في المنطقة، وقامت بقبول أول دفعة من الطلبة في عام 2004، في برامج ماجستير التربية وإدارة المشاريع وتقنية المعلومات.

وحضر الاحتفالية معالي ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وهشام القيزي المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، حيث يعتبر الصندوق شريكاً رئيساً للجامعة، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسي وشركاء الجامعة، حيث مثل شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو)، وإدارة طاقتي، ومدير عام مدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمع دبي للمعرفة، بالإضافة إلى المدير الإقليمي لرولز رويس، ومدير المجلس الثقافي البريطاني.

هذا، ورحب البروفيسور الدكتور عبد الله محمد الشامسي مدير الجامعة، بالحضور، وقال «نفتخر اليوم بما وصلت إليه الجامعة من إنجاز، فقد بدأت الجامعة بثلاثة برامج و27 طالباً، والآن لدينا أكثر من 20 برنامجاً، كما سجل حتى اليوم حوالي 3000 طالب على مدى السنوات الماضية.

كما أننا نثمن الدعم الذي يوفره لنا شركاؤنا الرئيسون، وعلى رأسهم حكومة دبي، ممتنين لهذا الدعم الذي يحفزنا على المزيد من النجاح، حيث يصب في النهاية في تحسين العملية التعليمية ونوعية الخريجين». واستعرض الشامسي مسيرة الجامعة وخططها المستقبلية، وقام بتكريم قدامى الموظفين من أكاديميين وإداريين، تقديراً لجهودهم ومساهمتهم في نجاح الجامعة، كما كرم أوائل الخريجين من برامج الدكتوراه المختلفة.